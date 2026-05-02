La cruda confesión de una famosa tiktoker gastronómica argentina: “Mi primer encuentro sexual fue una violación”

La Tiktoker Ailu Tokman habló de la dramática situación que vivió en su juventud

Ailu Trokman impactó a sus seguidores al revisitar uno de los momentos más traumáticos de su vida y que, hasta hoy, tiene consecuencias en su salud: el abuso que sufrió en su juventud. La creadora de contenido, reconocida por sus videos de recetas, eligió alejarse de la cocina para compartir cómo ese episodio marcó su historia personal y el largo proceso que le llevó poder ponerle nombre.

Trokman relató que el abuso ocurrió cuando tenía 15 años y detalló el peso de la culpa y la manipulación que atravesó durante más de una década. Explicó que, al principio, no pudo reconocer lo sucedido y atribuyó la responsabilidad a sí misma, una reacción que, según ella, comparten muchas víctimas. “Cuando me pasó esto, me eché la culpa a mí. No era consciente de lo que me había pasado, pensaba que yo me dejé manipular. Con el tiempo entendí la manipulación y todo lo que hice sin tener claridad. Eso es la manipulación: lo hacés y después te das cuenta de que no querías hacerlo”, expresó Trokman en charla con Sofía Calvo en La Sesión (Hispa).

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Durante su testimonio, profundizó en el impacto del entorno y el silencio, además de revelar que el abusador era un joven mayor de edad cercano a su hermano. “Eso me destrozó porque siempre fui sincera con mi familia y sentía que no podía contarle a nadie. Me generó muchas cosas por dentro. Solo se lo conté a una amiga, pero luego la noticia se difundió con prejuicios y desconocimiento sobre lo que realmente había sucedido. Quería cambiarme de colegio, lloraba mucho, la culpa era enorme”, relató la joven.

Uno de los momentos más reveladores de su relato fue la relación entre el trauma y su salud física. Trokman explicó que sufre migrañas crónicas desde los 15 años y que un profesional la ayudó a vincular esos síntomas con el episodio traumático. “Me duele la cabeza casi toda la semana. Un profesional me preguntó cuál fue la situación que más culpa me dio y enseguida pensé en ese abuso. Cuando me preguntó a qué edad empezaron las migrañas, fue a los 15. Nunca lo había asociado. El cuerpo expresa lo que no podemos decir”, contó.

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La joven tiktoker dio detalles de cómo superó psicológicamente el abuso que sufrió

Sobre la decisión de no judicializar el caso, Trokman fue clara respecto a las dificultades que enfrentan las víctimas: “Mi papá me dijo que había que denunciar, pero siento que eso puede ser más perjudicial para la víctima porque te desgasta mentalmente. Es un proceso que te obliga a revivir la situación. Yo no quería volver atrás ni pasar por el proceso de revictimización”.

Trokman concluyó destacando la importancia de hablar sobre estas experiencias como parte del proceso de sanación. “Me costó mucho procesarlo, pero hoy siento que ya no me afecta de la misma manera. Pasé por una situación que me marcó y valoro este espacio para poder hablar, dar un mensaje y encontrar algo positivo. Perdonarse a una misma también es parte del camino”.

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Tiempo atrás, Ailín Tokman vivió uno de los momentos más impactantes de su carrera como influencer cuando grabó junto a Rosalía durante la visita de la español a Buenos Aires. La joven realiza dicho ciclo junto a su pareja, Andrés Simón.

A mediados de marzo de este año, la pareja sorprendió a sus seguidores al anunciar su casamiento. El anuncio se produjo tras un viaje al Caribe. Andrés Simón preparó una noche especial para proponerle matrimonio a Ailín Tokman. Él se arrodilló y ella aceptó. Ambos compartieron el relato y sus voces en el instante clave, lo que generó una gran repercusión en las redes sociales.

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La pareja de cocina ya cumplen más de cinco años juntos y en las redes sociales entre los dos suman más de diez millones de seguidores solamente en Instagram y otros tantos millones en Tiktok. El usuario de él es conocido como “Las Recetas de Simón” y ella con su apodo conquistan a los internautas con recetas de cocina fácil, económicas y preparar platos con los alimentos que tienen.

Se conocieron haciendo lo mismo, se pusieron de novios y en 2024 alquilaron juntos un departamento. En su visita a Viva el amor, ciclo de Infobae, los jóvenes se sometieron a una de las preguntas más románticas del segmento la cual invita a los entrevistados a que mirándose a los ojos se consulten “¿Cuándo se dieron cuenta que son el amor de su vida?”, el uno al otro, respectivamente. “Yo siempre lo sentí pero creo que el día que me hizo el click fue cuando fui a hacer el casting y no quedé y yo te iba a cancelar una salida pero vos me dijiste de ir igual que me ibas a levantar el ánimo y yo ahí me di cuenta que sí que era por acá. A la primera salida lo supe”, contestó Andrés a lo que Ailu se mostró feliz y sorprendida. “Tremendo, a primera vista casi”.

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“¿Y a ver la tuya?”, le preguntó él sobre la misma temática a lo que la influencer respondió. “Yo creo que fue algo progresivo pero sí también la primera vez que nos conocimos que fue virtualmente, el primer día que ya hablamos me sentí muy identificada con vos, pero a medida que fue pasando el tiempo todo me gustaba de vos. Cuando no te veía te extrañaba. Me di cuenta que éramos los dos iguales, fue surgiendo pero siempre en mi cabeza lo supe”.