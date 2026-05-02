Guatemala

Guatemala: La Policía Nacional Civil detiene a “La Baby” con arma ilegal en Palín, Escuintla

El arresto se realizó tras una inspección vehicular en la que se localizó una pistola de fabricación extranjera que carecía de la documentación requerida y que habría sido entregada a integrantes de una estructura criminal

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La Policía Nacional Civil capturó en Palín, Escuintla, a Deivi “N”, alias “La Baby”, sospechosa de planear entrega de armas ilegales. (Cortesía: PNC Guatemala)
La Policía Nacional Civil capturó en Palín, Escuintla, a Deivi “N”, alias “La Baby”, sospechosa de planear entrega de armas ilegales. (Cortesía: PNC Guatemala)

En un operativo realizado en la colonia Valle de Las Flores, Palín, Escuintla, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a Deivi “N”, alias “La Baby”, de 37 años, quien portaba una pistola ilegal oculta en una cartera, según confirmaron fuentes oficiales. La PNC destacó que la detención permitió prevenir un hecho de violencia en la zona.

La aprehensión ocurrió cuando los agentes de la comisaría 31 interceptaron la camioneta Mitsubishi blanca, placas P-694FBL, en la que se desplazaba “La Baby”. Durante el registro, hallaron una pistola marca Bersa, calibre 22 mm, sin la documentación legal extendida por la Dirección General de Control de Armas y Municiones (DIGECAM). De acuerdo con el informe divulgado por la PNC de Guatemala, la detenida pretendía trasladar el arma para entregarla a sicarios vinculados a la estructura criminal Barrio 18.

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Las autoridades resaltaron que la intervención policial permitió anticiparse a un ataque armado y proteger la vida de posibles víctimas en el sector. La información oficial señala que “La Baby” integra la pandilla Barrio 18 y que la pistola incautada sería utilizada para la ejecución de actos violentos en la misma localidad.

Durante el operativo en Valle de Las Flores, agentes de la PNC hallaron una pistola calibre 22 mm sin documentación en poder de la detenida. (Cortesía: PNC Guatemala)
Durante el operativo en Valle de Las Flores, agentes de la PNC hallaron una pistola calibre 22 mm sin documentación en poder de la detenida. (Cortesía: PNC Guatemala)

Según el reporte divulgado, la captura de Deivi “N” constituye una acción preventiva contra el accionar de grupos criminales armados en Escuintla. La PNC reiteró que continuará con los operativos de patrullaje e inteligencia en la región para reducir el riesgo de hechos violentos asociados a pandillas.

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Fuentes de la Policía Nacional Civil subrayaron que la documentación del arma decomisada será remitida a las autoridades competentes para ampliar la investigación sobre su procedencia y posibles vínculos con otros delitos recientes en Palín.

Transporte ilegal de armas en Guatemala: sanciones y clasificación según la Ley de Armas y Municiones

El artículo 118 de la Ley de Armas y Municiones de Guatemala tipifica el delito de transporte y/o traslado ilegal de armas de fuego. Según la normativa, cualquier persona que transporte o traslade armas de fuego dentro del territorio nacional sin contar con la licencia extendida por la Dirección General de Control de Armas y Municiones (DIGECAM) incurre en delito y es sancionada con prisión de ocho a diez años inconmutables, además del comiso de las armas involucradas.

La Baby fue interceptada mientras conducía una camioneta Mitsubishi blanca con placas P-694FBL, según el informe oficial de la PNC de Guatemala. (Cortesía: PNC Guatemala)
La Baby fue interceptada mientras conducía una camioneta Mitsubishi blanca con placas P-694FBL, según el informe oficial de la PNC de Guatemala. (Cortesía: PNC Guatemala)

La ley agrava la sanción si las armas transportadas son clasificadas como de uso bélico, de uso exclusivo del Ejército de Guatemala, explosivos, armas químicas, biológicas, atómicas, trampas bélicas, armas experimentales o armas artesanales (hechizas). En estos casos, la pena se eleva a entre diez y quince años de prisión inconmutables y comiso de las armas.

El objetivo de esta disposición es controlar el desplazamiento de armas en el país y sancionar con severidad la portación y traslado no autorizados, especialmente cuando se trata de armas de mayor peligrosidad.

La diferencia entre tenencia y portación de armas

La tenencia permite poseer un arma dentro de un inmueble declarado para defensa personal. En cambio, la portación autoriza llevar el arma fuera de la propiedad registrada, siempre con licencia y sin exhibirla en público, según el Artículo 131. Funcionarios advirtieron que portar un arma sin permiso puede derivar en sanciones legales.

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