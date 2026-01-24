Con bajas de peso, la vuelta de un marginado y varios juveniles, Úbeda dio la lista de Boca para enfrentar a Riestra en el inicio del Apertura

Claudio Úbeda definió la lista de convocados para enfrentar a Deportivo Riestra

La lista de concentrados de Boca Juniors para el debut en el Torneo Apertura 2026, programado para este domingo a las 18.30 en La Bombonera frente a Deportivo Riestra, presenta varias sorpresas marcadas por la ausencia de figuras clave y la inclusión de juveniles que llegan con buen presente desde la Reserva. En un contexto de múltiples bajas y sin incorporaciones hasta el momento, el club apuesta por alternativas del plantel profesional y promesas surgidas de las divisiones inferiores. El entrenador Claudio Úbeda definió una nómina de convocados con importantes modificaciones.

Lucas Janson encabeza la nómina de novedades, al ganar protagonismo como centrodelantero luego de haber quedado relegado en la consideración del cuerpo técnico. La baja de Edinson Cavani y Milton Giménez, por molestias físicas, se sumó a la lesión de Miguel Merentiel durante el último amistoso de pretemporada frente a Olimpia, lo que dejó a Boca sin sus atacantes habituales. Este escenario abrió la puerta para que Janson ocupe el puesto de referencia en el ataque, acompañado por Exequiel Zeballos y Alan Velasco como extremos.

El mediocampo también refleja la situación atípica que atraviesa el plantel. Las ausencias de Rodrigo Battaglia y Carlos Palacios forzaron una reconfiguración en la zona central, en la que aparecen Leandro Paredes, Tomás Belmonte y Ander Herrera como titulares. El campeón del mundo con la selección argentina asume el liderazgo, mientras que el ex Lanús intentará aportar dinámica y el volante español se ganó la confianza del entrenador durante la preparación.

La convocatoria incluye nombres poco habituales en Primera División. Camilo Rey Domenech y Iker Zufiaurre, ambos campeones recientes con la Reserva, recibieron el llamado al plantel profesional. Rey Domenech, quien recibió elogios de Fernando Gago cuando estuvo a cargo del primer equipo, se perfila como opción de recambio en el mediocampo. Zufiaurre, por su parte, se ofrece como alternativa ofensiva y podría sumar minutos en caso de ser necesario.

Marcelo Weigandt, una de las sorpresas en la lista de Claudio Úbeda para enfrentar a Deportivo Riestra

Otra de las sorpresas en la lista es el regreso de Marcelo Weigandt. El lateral derecho, que volvió tras una cesión en el Inter Miami, no parecía estar en los planes iniciales del entrenador, pero logró revertir esa situación en los últimos entrenamientos.

El equipo que se perfila para enfrentar a Deportivo Riestra presenta un esquema 4-3-3, con Agustín Marchesin en el arco; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco en defensa; el tridente de mediocampistas compuesto por Herrera, Leandro Paredes y Belmonte; y la delantera conformada por Alan Velasco, Lucas Janson y Exequiel Zeballos.

En la previa del partido, el presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, compartió su visión sobre el momento del plantel y los objetivos inmediatos. En diálogo con el canal AZZ, el mandatario afirmó: “Lo que me preocupa es que el equipo juegue bien, después trabajamos para tener un grupo de jugadores más fuertes. Los jugadores tienen en claro que le tienen que dar una alegría a los hinchas, quiero decir que saben que tienen que ganar un título. Es hora de que logremos ese pasito que es ganar y darle alegrías a los hinchas de Boca”.

Consultado sobre la posible llegada de refuerzos, Riquelme se refirió a la negociación con Ángel Romero: “Ojalá lo podamos tener el lunes con nosotros. Ya están ahí intercambiando los papeles los abogados del club con los de Ángel. Si van las cosas normal podemos tenerlo con nosotros, al final cuando no se firman los papeles no se sabe”. Sobre la competencia internacional, agregó: “Siempre pienso que nos alcanza con el plantel para pelear la Copa Libertadores. Ya no es como antes, ahora tenés un año entero para disputarla. Podés reforzarte a mitad de año, como hacen los equipos brasileños. Siempre confío que podemos llegar hasta el final”.

Convocados de Boca Juniors:

Arqueros: Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García.

Defensores: Juan Barinaga, Lucas Blondel, Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Luciano Di Lollo, Ayrton Costa, Marco Pellegrino y Lautaro Blanco.

Mediocampistas: Malcom Braida, Leandro Paredes, Milton Delgado, Camilo Rey Domenech, Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Ander Herrera, Kevin Zenón, Agustín Mertegani y Alan Velasco.

Delanteros: Brian Aguirre, Exequiel Zeballos, Iker Zufiaure y Lucas Janson