Deportes

Con bajas de peso, la vuelta de un marginado y varios juveniles, Úbeda dio la lista de Boca para enfrentar a Riestra en el inicio del Apertura

El director técnico del Xeneize busca comenzar con el pie derecho su andar en el torneo local

Guardar
Claudio Úbeda definió la lista
Claudio Úbeda definió la lista de convocados para enfrentar a Deportivo Riestra

La lista de concentrados de Boca Juniors para el debut en el Torneo Apertura 2026, programado para este domingo a las 18.30 en La Bombonera frente a Deportivo Riestra, presenta varias sorpresas marcadas por la ausencia de figuras clave y la inclusión de juveniles que llegan con buen presente desde la Reserva. En un contexto de múltiples bajas y sin incorporaciones hasta el momento, el club apuesta por alternativas del plantel profesional y promesas surgidas de las divisiones inferiores. El entrenador Claudio Úbeda definió una nómina de convocados con importantes modificaciones.

Lucas Janson encabeza la nómina de novedades, al ganar protagonismo como centrodelantero luego de haber quedado relegado en la consideración del cuerpo técnico. La baja de Edinson Cavani y Milton Giménez, por molestias físicas, se sumó a la lesión de Miguel Merentiel durante el último amistoso de pretemporada frente a Olimpia, lo que dejó a Boca sin sus atacantes habituales. Este escenario abrió la puerta para que Janson ocupe el puesto de referencia en el ataque, acompañado por Exequiel Zeballos y Alan Velasco como extremos.

El mediocampo también refleja la situación atípica que atraviesa el plantel. Las ausencias de Rodrigo Battaglia y Carlos Palacios forzaron una reconfiguración en la zona central, en la que aparecen Leandro Paredes, Tomás Belmonte y Ander Herrera como titulares. El campeón del mundo con la selección argentina asume el liderazgo, mientras que el ex Lanús intentará aportar dinámica y el volante español se ganó la confianza del entrenador durante la preparación.

La convocatoria incluye nombres poco habituales en Primera División. Camilo Rey Domenech y Iker Zufiaurre, ambos campeones recientes con la Reserva, recibieron el llamado al plantel profesional. Rey Domenech, quien recibió elogios de Fernando Gago cuando estuvo a cargo del primer equipo, se perfila como opción de recambio en el mediocampo. Zufiaurre, por su parte, se ofrece como alternativa ofensiva y podría sumar minutos en caso de ser necesario.

Marcelo Weigandt, una de las
Marcelo Weigandt, una de las sorpresas en la lista de Claudio Úbeda para enfrentar a Deportivo Riestra

Otra de las sorpresas en la lista es el regreso de Marcelo Weigandt. El lateral derecho, que volvió tras una cesión en el Inter Miami, no parecía estar en los planes iniciales del entrenador, pero logró revertir esa situación en los últimos entrenamientos.

El equipo que se perfila para enfrentar a Deportivo Riestra presenta un esquema 4-3-3, con Agustín Marchesin en el arco; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco en defensa; el tridente de mediocampistas compuesto por Herrera, Leandro Paredes y Belmonte; y la delantera conformada por Alan Velasco, Lucas Janson y Exequiel Zeballos.

En la previa del partido, el presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, compartió su visión sobre el momento del plantel y los objetivos inmediatos. En diálogo con el canal AZZ, el mandatario afirmó: “Lo que me preocupa es que el equipo juegue bien, después trabajamos para tener un grupo de jugadores más fuertes. Los jugadores tienen en claro que le tienen que dar una alegría a los hinchas, quiero decir que saben que tienen que ganar un título. Es hora de que logremos ese pasito que es ganar y darle alegrías a los hinchas de Boca”.

Consultado sobre la posible llegada de refuerzos, Riquelme se refirió a la negociación con Ángel Romero: “Ojalá lo podamos tener el lunes con nosotros. Ya están ahí intercambiando los papeles los abogados del club con los de Ángel. Si van las cosas normal podemos tenerlo con nosotros, al final cuando no se firman los papeles no se sabe”. Sobre la competencia internacional, agregó: “Siempre pienso que nos alcanza con el plantel para pelear la Copa Libertadores. Ya no es como antes, ahora tenés un año entero para disputarla. Podés reforzarte a mitad de año, como hacen los equipos brasileños. Siempre confío que podemos llegar hasta el final”.

Convocados de Boca Juniors:

Arqueros: Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García.

Defensores: Juan Barinaga, Lucas Blondel, Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Luciano Di Lollo, Ayrton Costa, Marco Pellegrino y Lautaro Blanco.

Mediocampistas: Malcom Braida, Leandro Paredes, Milton Delgado, Camilo Rey Domenech, Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Ander Herrera, Kevin Zenón, Agustín Mertegani y Alan Velasco.

Delanteros: Brian Aguirre, Exequiel Zeballos, Iker Zufiaure y Lucas Janson

Temas Relacionados

Boca JuniorsTorneo AperturaClaudio ÚbedaMarcelo WeigandtIker ZufiaurreCamilo Rey Domenech

Últimas Noticias

River Plate debutará en el Torneo Apertura en su excursión a Barracas Central: hora, TV y formaciones

El Millonario pondrá primera en el certamen local en su visita a la casa del Guapo. Desde las 17, por ESPN Premium

River Plate debutará en el

Francisco Cerúndolo va por el golpe ante Alexander Zverev en el Australian Open: hora y cómo ver el partido en vivo

Con tres victorias sin ceder sets, el mejor tenista nacional intentará dar otro paso importante ante uno de los máximos candidatos del torneo

Francisco Cerúndolo va por el

“¿En serio me estás preguntando eso?”: el cruce de Diego Simeone con un periodista ante una consulta por Julián Álvarez

El entrenador del Atlético de Madrid mostró malestar ante una consulta sobre el presente del delantero argentino

“¿En serio me estás preguntando

La respuesta de Pierre Gasly tras la polémica que se generó por la chaqueta de Michael Schumacher que utilizó en sus vacaciones

El francés quedó envuelto en una inesperada controversia porque subió una foto esquiando con un abrigo que recordaba al legendario piloto de F1 justo el día en el que cumplía 57 años: “Siempre le he mostrado respeto”

La respuesta de Pierre Gasly

Polémica en el Australian Open por el peligroso tiro de Novak Djokovic que lo puso en riesgo de ser descalificado

El tenista serbio quedó al borde de la sanción tras un episodio que despertó críticas y recordó su expulsión de un Grand Slam en 2020

Polémica en el Australian Open
DEPORTES
River Plate debutará en el

River Plate debutará en el Torneo Apertura en su excursión a Barracas Central: hora, TV y formaciones

Francisco Cerúndolo va por el golpe ante Alexander Zverev en el Australian Open: hora y cómo ver el partido en vivo

“¿En serio me estás preguntando eso?”: el cruce de Diego Simeone con un periodista ante una consulta por Julián Álvarez

La respuesta de Pierre Gasly tras la polémica que se generó por la chaqueta de Michael Schumacher que utilizó en sus vacaciones

Polémica en el Australian Open por el peligroso tiro de Novak Djokovic que lo puso en riesgo de ser descalificado

TELESHOW
El elogio de Luis Ortega

El elogio de Luis Ortega a Wos, el protagonista de su nueva película: “Nunca vi actuar así a nadie”

La foto retro que Mauro Icardi le envió a Wanda Nara y que podría desatar la furia de la China Suárez

Pampita en modo Baywatch: la modelo deslumbró con su look en Costa Mujeres

Así fue la boda secreta de Soledad Larghi: la complicidad de sus colegas y la postal que sorprendió a todos

Cómo hizo Maga Seggio para convertir un hobby en un imperio digital: “Con 22 años, invierto y tengo propiedades”

INFOBAE AMÉRICA

El Festival de Sundance 2026

El Festival de Sundance 2026 rinde homenaje a Robert Redford, su fundador y principal impulsor

El FMLN sostiene que participará en las elecciones presidenciales de 2027 en El Salvador

La policía de Colorado ratifica el suicidio de Hunter S. Thompson tras una revisión solicitada por su viuda

Descubren en Roma un santuario de Hércules de hace 2.400 años

Volodimir Zelensky dijo que las conversaciones con Rusia y Estados Unidos en Abu Dabi “fueron constructivas”