El musical de Elena Roger con canciones de Charly García es una celebración de la cultura popular argentina

"Invasiones I: No bombardeen Buenos Aires", opera rock protagonizada por Elena Roger con canciones de Charly García

La escena se repite cada noche, de miércoles a domingos, en la Sala Martín Coronado del Teatro San Martín. Concluye la impactante puesta de Invasiones I: No bombardeen Buenos Aires y el ambiente festivo se estira durante un buen rato. Tras la última escena, el elenco, compuesto por 30 artistas liderado por Elena Roger, saluda al público que los ovaciona de pie. Lejos de apagarse el ánimo, la banda liderada por dirigida por el guitarrista Javier López Del Carril continua sobre el escenario interpretando la pegadiza melodía de “Buscando un símbolo de paz”. Siendo de Charly, es una que sabemos todos. Y todos aplaudimos y cantamos “Será porque nos queremos sentir bien / que ahora estamos bailando entre la gente / Será porque nos queremos sentir bien / que ahora todo suena diferente”.

Realmente nos queremos sentir bien por ese pequeño lapso de tiempo si afuera nos espera el país y el mundo que padecemos cada día. Terminamos de ver la historia de una victoria argentina que se nos cuenta al ritmo de canciones que han sido parte de la educación sentimental de varias generaciones (en cada función, se repite la escena: hay adultos mayores, hay adultos, hay adolescentes). Esa conexión transforma la despedida de uno de los grandes espectáculos argentinos del año -de todos los géneros, en todos los soportes- en una celebración espontánea de la música y el legado de Charly García. Que al fin y al cabo, de eso se trata.

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'Invasiones I: No bombardeen Buenos Aires' se presenta de miércoles a domingos en la Sala Martín Coronado del Teatro San Martín

Una ópera rock que reinventa la historia

La obra, ideada y dirigida por Ricardo Hornos, propone una relectura de las invasiones inglesas de 1806 a través de un formato de ópera rock. El relato se apoya en ¡55! canciones de Charly García, seleccionadas de toda su cosecha creativa, incluyendo a Sui Generis, La máquina de hacer pájaros, Seru Giran y toda su inspirada etapa solista. Con apenas unos pocos diálogos y -he aquí uno de los hallazgos de esta obra- con apenas mínimas modificaciones a las letras originales, el espectáculo reconstruye los episodios clave desde la llegada del omnipotente general Beresford y las tropas británicas hasta el inicio de la resistencia local y la posterior rendición de los invasores. Y las canciones de Charly, cuyos fragmentos están perfectamente imbricados en favor del relato, adquieren un nuevo sentido.

El personaje central es una farolera que no tropieza ni ahí y que en cambio, avisa “Yo nací para mirar lo que pocos quieren ver”. El guiño es que se llama Casandra Lange, lleva un brazalete con las famosas siglas de Say No More y todos la conocen como “Charly”. Ella hilvana en el relato su historia personal con los sucesos de la primera invasión de 1806 y actúa en consecuencia para convertirse en líder espiritual de la resistencia. Es un punto interesante de este peculiar musical: su figura, que no pertenece al registro histórico de las invasiones inglesas, representa la voz femenina al frente de un relato dominado por intereses políticos y militares masculinos. Pequeña y enérgica, la figura de esta actriz y cantante que es una estrella mundial del género, potencia el impacto.

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El espectáculo liderado por Elena Roger celebra el legado de Charly García en una ópera rock histórica

Durante noventa minutos de un relato que combina nostalgia, drama y épica -todo “a la argentina”-, la puesta despliega una maquinaria escénica dinámica y ciertamente deslumbrante: grandes estructuras móviles, vestuarios de época y un diseño lumínico preciso acompañan las interpretaciones. Las proyecciones visuales, sutiles y certeras, están presentes pero sin eclipsar la construcción teatral y musical. El cuadro completo compone una extraordinaria obra de teatro musical que, por primera vez de manera completa, se nutre de uno de los grandes cancioneros argentinos de todos los tiempos. Vaya desafío cumplido.

Narrar un hecho tan complejo de nuestra historia con este nivel estético y emotivo, a bordo de una sucesión de canciones que permanecen incrustadas en el inconsciente colectivo argentino desde hace décadas, por medio de un elenco de relevantes profesionales -arriba, abajo, detrás y encima del escenario- que dan todo lo mejor de sí con precisión y energía, convierten a Invasiones I: No bombardeen Buenos Aires en una experiencia teatral y musical intensa, donde la historia argentina se entrelaza con la cultura popular y la emoción colectiva.

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*Invasiones I: no bombardeen Buenos Aires se presenta de miércoles a sábados a las 20.30, y los domingos a las 19.30 en la Sala Martín Coronado del Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530, C.A.B.A.).

[Fotos: Carlos Furman/prensa CTBA]

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