El golazo de Valentino Simoni para Gimnasia (M): la historia del delantero que brilló en la Reserva de Boca y lanzó un dardo al irse

El regreso de Gimnasia y Esgrima de Mendoza a la Primera división tras más de cuatro décadas se selló con un hecho destacado: el delantero Valentino Simoni, recientemente cedido por Boca Juniors, necesitó solo cinco minutos para marcar el gol que le brinda la victoria al equipo mendocino en su debut en el Torneo Apertura. Este golazo, en el que mostró un gran dote técnico, no solo significó el 1-0 parcial ante Central Córdoba en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, sino también la primera anotación oficial de Simoni como profesional, en el contexto de una etapa de transición y oportunidades para el joven atacante.

Ya en los días previos al encuentro, la atención de la dirigencia de Boca Juniors giraba en torno a la búsqueda urgente de refuerzos ofensivos. Boca afronta la ausencia de tres de sus principales atacantes —Miguel Merentiel, Edinson Cavani y Milton Giménez—, todos afectados por distintas lesiones. Como resultado, la salida a préstamo de Simoni coincidió con un escenario en el que el club de la Ribera explora diferentes alternativas, destacando las negociaciones avanzadas por Ángel Romero como principal opción y los trámites en curso por Alexis Cuello, jugador de San Lorenzo, cuyas ofertas han sido rechazadas. Además, Boca elevó una oferta formal de USD 5 millones por el colombiano Kevin Serna, de Fluminense, aunque la misma fue denegada por la entidad brasileña y continúa en charlas.

En ese contexto de urgencia deportiva para Boca Juniors, el estreno goleador de Simoni en Gimnasia de Mendoza añade un matiz singular al reordenamiento de los planteles. El mediocampista Julián Ceballos, también producto del club xeneize y cedido a préstamo, fue quien asistió a Simoni en la jugada decisiva: un tiro de esquina que el delantero capitalizó con un cabezazo anticipado, imposibilitando la reacción del arquero Alan Aguerre y abriendo el marcador a los cinco minutos del primer tiempo.

Simoni, de 21 años, había optado por salir de Boca tras una etapa de éxitos en la Reserva, donde acumuló 13 tantos y una asistencia en 36 partidos la temporada pasada y logró ser el máximo artillero del Torneo de Proyección 2025. El delantero integró también el plantel campeón de la Copa Proyección del Clausura, donde disputó la final ante Gimnasia y anotó uno de los goles en el empate 2-2, partido que Boca ganó por penales. Pese a estos logros, Simoni no consiguió debutar oficialmente en la Primera de Boca y solo fue incluido en el banco de suplentes frente a Tigre y en otro encuentro bajo la conducción de Claudio Úbeda, sin sumar minutos.

En entrevistas posteriores a su llegada al elenco de Mendoza, el atacante expresó: “Quiero jugar la mayor cantidad de partidos, afianzarme lo más rápido posible, ayudar al equipo con goles, tener ritmo y continuidad. Poder sentirme importante. En lo grupal, tener un gran año y que se den los resultados”. Reconoció también el sabor agridulce de no haber tenido oportunidad en Boca. “No me dieron la oportunidad; me quedó la espina clavada. Pero ya no estoy pensando en Boca, solamente tengo la cabeza en Gimnasia, en las cosas que van a pasar este año, en trabajar para que pasen muchas cosas buenas”, afirmó en diálogo con el Diario Olé.

Su trayectoria en Boca se extiende desde 2018, cuando ingresó a la pensión en novena división. A lo largo de su ciclo en las divisiones juveniles cosechó numerosos títulos, incluyendo la Copa Intercontinental 2023 y el Trofeo de Campeones frente a Vélez. Simoni expresó su gratitud hacia el club formador por los valores y herramientas adquiridas en su etapa de juvenil.

Pese a este promisorio debut, Boca mantiene la propiedad de su pase, aguardando el desarrollo deportivo del atacante en este nuevo destino. La irrupción del delantero en el marcador, tras solo cinco minutos en campo, marca así un punto de partida inesperado para la campaña de Gimnasia y Esgrima de Mendoza y añade un elemento adicional a la reconfiguración ofensiva de Boca Juniors en el mercado.