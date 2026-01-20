“Un llamado de Riquelme puede cambiar la historia”: la frase sobre el delantero que milita en España y está en la mira de Boca Juniors

Chimy Ávila, una de las opciones de Boca Juniors para reforzar el ataque (REUTERS/Marcelo Del Pozo)

El mercado de pases de Boca Juniors está siendo esquivo hasta el momento. El principal apuntado era el colombiano Marino Hinestroza, por el que estuvieron negociando varias semanas. Sin embargo, todo hace indicar que el futuro del extremo de Atlético Nacional estaría en Vasco da Gama de Brasil. Ante este escenario, sumado a algunas lesiones en la ofensiva, comenzó a cobrar fuerza la posibldiad de fichar un centrodelantero.

Uno de los nombres que más expectativo generó fue el del Chimy Ávila, artillero del Betis de España. Aunque desde el entorno del futbolista aclararon que se encuentra a gusto en el conjunto sevillano, el representante, Carlos Bilicich, reconoció que “un llamado de Juan Román Riquelme puede cambiar la historia”. Además, advirtió que se encuentra en la mira de Racing Club y Rosario Central, conjunto que tiene entre sus filas a su hermano Gastón Ávila.

El punta, que tiene contrato con el conjunto verdiblanco hasta mediados de 2027, estuvo cerca de desembarcar en el Getafe en esta ventana de transferencias. Sin embargo, todo quedó en la nada. Ante este panorama, el entorno del futbolista no descarta que un interés concreto de Boca pueda modificar su decisión actual. “Tal vez si el presidente lo llama y le manifiesta su interés, le despierta las ganas de volver. Hizo Inferiores en Boca un tiempo y tiene sentido de pertenencia, conoce el mundo Boca, no le pesaría. Ese es un plus. Por otro lado, sería un delantero que aportaría muchísimo al estilo de juego que están teniendo hoy”, manifestó el agente en diálogo con TyC Sports.

No obstante, el empresario aclaró que, pese a los rumores, no considera que sea el momento adecuado para que el jugador cambie de club. “Para mí no es el mercado en el que debería moverse, es una opinión mía, porque creo que está recuperando su nivel, está muy cómodo, se siente bien y la afición lo trata muy bien. Saben lo que puede dar, es un atacante muy bueno, que ya demostró muchas cosas y no tiene que venir a demostrar nada. Por eso me parece que no debería cambiar hoy. Quizá en junio sí”, explicó. Según su óptica, la situación contractual y el buen presente en Betis inclinan la balanza hacia la continuidad, aunque la posibilidad de regresar al fútbol argentino no está completamente descartada.

En esa línea, Bilicich destacó que esta semana mantendrá una reunión con Ávila para definir el rumbo de su carrera. Además de la institución de La Ribera, otros equipos argentinos también se interesaron por el delantero. “Hoy está abierta la posibilidad de volver a Argentina, pero Chimy está muy cómodo en el Betis y tiene contrato”, remarcó. Entre los posibles destinos, mencionó a Racing Club y Rosario Central, aunque subrayó que cualquier decisión dependerá de la voluntad del futbolista y de las gestiones que se realicen en los próximos días. El punta, de 31 años y con pasado en Osasuna y San Lorenzo, acumula dos goles y dos asistencias (todos en la Copa del Rey) en 17 presentaciones en lo que va de la temporada.

El interés del Canalla adquiere un matiz particular por la posibilidad de que Chimy Ávila comparta equipo con su hermano Gastón Ávila. “Todavía está latente la chance de que Ávila coincida en el Canalla con su hermana Gastón”, señaló. La opción de recalar en Boca Juniors también se vio alimentada por la relación de Ávila con algunos integrantes del plantel, como Leandro Paredes, compañero suyo en las divisiones juveniles. “No pude charlar con él. No sé si habló, sé que hay una amistad, pero no sabría responderte eso. Tiene una cercanía con Central, pero conoce el mundo Boca y sabe lo que es estar ahí, eso es bueno para el club”, sostuvo el agente.

El propio Ávila fue consultado sobre su futuro en los últimos días. “Yo tengo contrato y pienso el día a día en mi trabajo, y hacer las cosas bien acá en Betis. Lo que pase mañana nunca nadie lo sabe. Quizás mañana no nos levantamos. Si supiéramos lo que va a pasar al futuro yo mañana juego a la quiniela”, afirmó. Consultado sobre el interés de Boca Juniors, el jugador explicó: “Eso es cosa de la directiva y de mi agente. Yo me tengo que ocupar en hacer bien mi trabajo”.

“Hasta el final del libro de pases todo puede pasar, aunque si se tiene que ir de Betis, se querrá ir de la mejor manera”, concluyó el representa.