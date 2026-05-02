El Salvador arrasa en el Concurso Internacional de Ecuestre Honduras

La delegación de ecuestre de El Salvador sumó múltiples medallas en el Concurso Internacional Honduras 2026. (Cortesía: Federación Salvadoreña de Ecuestres)

La delegación salvadoreña concluyó su participación en el Concurso Internacional de Ecuestre Honduras 2026 con resultados sobresalientes, reafirmando el avance del país en la disciplina.

Según información difundida por la Federación Salvadoreña de Ecuestres (Fesades) El Salvador arrasó en el medallero, alcanzando podios en la mayoría de categorías disputadas.

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El evento, realizado en suelo hondureño, reunió a jinetes de diferentes países de la región, pero la representación salvadoreña destacó por sus logros en categorías clave. De acuerdo con la Fesades, el equipo nacional se adjudicó el primer y segundo lugar en las divisiones juvenil e infantil, además de sumar podios en debutantes menores y registrar una amplia cantidad de participaciones destacadas que se reflejaron en el medallero.

Por un lado, en la categoría juvenil, Ariana Moreno obtuvo el primer lugar en Debutantes 60 metros, mientras que Cristina Estrada dominó la prueba de 1.20 metros. El equipo complementó su actuación con la medalla de plata de Nicolás Silva en Juvenil 1.20 metros, consolidando una hegemonía en la división. Según describió la Fesades, estas victorias reflejan el trabajo técnico y la preparación constante de los atletas salvadoreños.

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El equipo de El Salvador obtuvo preseas en las divisiones principales del certamen hondureño de deportes ecuestres.(Cortesía: Federación Salvadoreña de Ecuestres)

Mientras que en la categoría infantil, Emilia Sosa subió a lo más alto del podio en la prueba de 1.10 metros y repitió la hazaña en 1.20 metros, acompañada por Carla Barton, quien se quedó con el segundo lugar en la prueba de 1.10 metros. La consistencia en los resultados infantiles indica, según la federación, la solidez de los procesos formativos que se desarrollan en El Salvador.

La grandiosa gesta se completó con la medalla de bronce de Michael Hilton en la categoría Abierta 80 metros y la de Ariana Moreno en Debutantes 60 metros. Estos resultados permitieron a la delegación sumar puntos clave en la tabla general y ubicarse entre las mejores del certamen.

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Podios, reconocimientos y respaldo institucional consolidan el éxito de El Salvador

El desempeño salvadoreño también sobresalió en la categoría de debutantes menores, donde la delegación consiguió un doble podio con el primer y tercer lugar, aportando aún más al balance positivo de la expedición.

Además, la Fesades reconoció las actuaciones de jinetes como Valeria Serrano, Lourdes Velado, Carlos Felipe Moreno, Katya Ordóñez, Lourdes Frontalas y Catalina Cervantes, quienes obtuvieron posiciones destacadas en diversas pruebas, aportando al medallero nacional.

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Jinetes salvadoreños alcanzaron podios en la mayoría de las categorías, reflejando el avance técnico y competitivo del país. (Cortesía: Federación Salvadoreña de Ecuestres)

La federación detalló que la delegación brilló en cada categoría, con un registro de campeones y subcampeones tanto en juvenil como en infantil, resultados que fortalecen el posicionamiento de El Salvador en la escena ecuestre internacional. El comunicado enfatiza: “Cada jinete, cada familia, y cada esfuerzo suma para representar a El Salvador con orgullo. Seguimos construyendo el futuro de la equitación”, reflejando el sentimiento de satisfacción por el rendimiento mostrado en Honduras.

La preparación y el respaldo institucional han sido componentes determinantes. La participación de la Federación Salvadoreña de Ecuestres (Fesades) y el apoyo del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES) permitieron a los atletas competir bajo condiciones óptimas y con el acompañamiento técnico necesario para enfrentar rivales de alto nivel.

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