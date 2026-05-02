Guatemala

Guatemala: Arévalo y ministra de Educación se reúnen con docentes para avanzar en su incorporación al personal permanente

Durante la reunión entre autoridades de gobierno y representantes del magisterio se abordó la situación de los maestros contratados bajo el renglón 021, quienes buscan integración a la plantilla permanente de educación

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El presidente Bernardo Arévalo y la ministra Anabella Giracca se reunieron en Ciudad de Guatemala con maestros para avanzar en su incorporación al renglón 011 del Ministerio de Educación. (Cortesía: Ministerio de Educación)
El presidente Bernardo Arévalo y la ministra Anabella Giracca se reunieron en Ciudad de Guatemala con maestros para avanzar en su incorporación al renglón 011 del Ministerio de Educación. (Cortesía: Ministerio de Educación)

El presidente Bernardo Arévalo y la ministra de Educación, Anabella Giracca, se reunieron este viernes con representantes de los docentes de secundaria contratados bajo el renglón presupuestario 021 para avanzar en el proceso de incorporarlos al renglón 011, la figura de personal permanente del Ministerio de Educación (Mineduc). El encuentro tuvo lugar el mismo día que educadores de ese renglón marcharan en Ciudad de Guatemala en el marco del Día Internacional del Trabajo, el 1 de mayo.

La distinción entre ambos renglones es una diferencia de fondo en las condiciones laborales de miles de docentes guatemaltecos. Quienes trabajan bajo el renglón 021, denominado “personal supernumerario”, están vinculados al Estado mediante contratos temporales que no incluyen prestaciones como aguinaldo, Bono 14, vacaciones ni indemnización.

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Mientras que, el renglón 011, en cambio, corresponde al personal permanente y garantiza estabilidad laboral plena y el acceso a esos beneficios. Según datos del Mineduc correspondientes a 2024, retomados por el medio Prensa Libre, más de 27 mil docentes permanecían bajo el renglón 021, frente a más de 135 mil contratados en el renglón 011.

Un grupo de personas, identificadas como el Movimiento Nacional de Docentes 021, marcha por una calle urbana. Los participantes llevan varias pancartas, una de ellas menciona el Movimiento Nacional de Nivel Medio y la aprobación de la Iniciativa 6591 de urgencia nacional. La manifestación avanza en una vía con edificios a los lados y cableado eléctrico aéreo, bajo un cielo nublado. Esta cobertura documenta la exigencia de regularización de maestros del renglón 021 al renglón 011. Crédito Prensa Comunitaria

Durante la mencionada movilización del 1 de mayo, un grupo de educadores marchó por las calles de la capital con pancartas que demandaban la aprobación urgente de la iniciativa 6591.

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La iniciativa de Ley 6591 presentada en el Congreso de Guatemala propone trasladar a los maestros contratados bajo los renglones 021 y 022 al renglón 011 del Ministerio de Educación, otorgándoles estabilidad laboral y los mismos beneficios que los docentes con plaza fija. El Mineduc tendría dos meses para identificar las plazas vacantes y seis meses para realizar los traslados, abarcando todos los niveles educativos. La propuesta fue ingresada el 19 de agosto de 2025 por el diputado José Alberto Chic Cardona y actualmente está en análisis en la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología. Aún no ha sido aprobada como ley.

Gobierno avanza en el diálogo con docentes

En medio de la jornada colectiva, el presidente Arévalo y la ministra Giracca recibieron a los representantes docentes. El Mineduc señaló que desde el inicio de la administración actual existe plena conciencia sobre la importancia de atender esta demanda y que la cartera ha trabajado para construir una ruta viable dentro del marco legal y presupuestario.

“Este esfuerzo forma parte del proceso de ordenamiento, fortalecimiento institucional y recuperación de la rectoría del Ministerio de Educación”, indicó el Mineduc en un comunicado oficial.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo y la ministra de Educación, Giracca se comprometieron a construir una ruta viable para el traslado de los docentes 021 al renglón de personal permanente(Cortesía: Ministerio de Educación)
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo y la ministra de Educación, Giracca se comprometieron a construir una ruta viable para el traslado de los docentes 021 al renglón de personal permanente(Cortesía: Ministerio de Educación)

Al cierre del encuentro, los representantes docentes entregaron reconocimientos al presidente Arévalo y a la ministra Giracca por el apoyo a la dignificación del sector. La medida fue recibida como un gesto de reconocimiento al diálogo sostenido, aunque el traslado definitivo al renglón 011 aún depende de los avances presupuestarios y legislativos correspondientes.

La marcha general del Día del Trabajo, que partió desde el Monumento al Trabajo, conocido como “El Muñecón”, en la zona 5, hasta la Plaza de la Constitución, congregó a cerca de 25 mil personas y más de 400 agrupaciones sindicales y sociales de distintos departamentos, de acuerdo con Luis Armando López Cortez, secretario general de la Confederación Central General de Trabajadores de Guatemala (CGTG).

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