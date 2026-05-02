Crimen y Justicia

Audio clave de la causa de armas desaparecidas y traficadas al exterior: “Las liman y las mandan a Uruguay”

Se estima que más de 2000 fueron desviadas del circuito legal entre 2022 y 2024 y vendidas en el mercado negro en el ámbito nacional e internacional. El caso de Chile

Guardar
Audio clave de la causa de armas perdidas

Entre 2022 y 2024 desaparecieron del circuito legal más de 2000 mil armas que, estiman, fueron desviadas al mercado negro para alimentar arsenales de bandas criminales en el ámbito nacional e internacional.

El inicio de la causa por tráfico de armas, ahora en manos del juez federal de Campana Adrián González Charvay, comenzó el 26 de julio de 2024, cuando la entonces Agencia Nacional de Materiales Controlados (actualmente RENAR), formuló una denuncia ante la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada, a cargo de Santiago Marquevich, que inició una investigación preliminar junto al Departamento de Investigaciones Antimafia de la PFA, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones Federales.

PUBLICIDAD

Este 27 de abril, se realizaron 140 allanamientos en viarios puntos del país, desde Tucumán a Tierra del Fuego. Los detectives constataron que 742 armas compradas en armerías con credenciales de legítimo usuario no estaban en los domicilios de esos legítimos usuarios. Asimismo, hay otras 1526 armas vinculadas por fuera de dicho circuito, lo que arroja un total de 2269 armas que están en calidad de “perdidas” o “extraviadas”. Es decir, que no hay certeza sobre su paradero.

Se trata, principalmente, de pistolas semiautomáticas de diversas marcas y calibres- entre ellas Bersa, Glock y Taurus- predominando los calibres 9 mm, .45 y .22. Creen que podrían estar en manos de narcos en Paraguay y Uruguay.

PUBLICIDAD

Sin embargo, una conversación telefónica que consta en el expediente da cuenta de uno de los detinos que tuvo el armamento: Uruguay.

En el audio, al que tuvo acceso este medio, de uno de los detenidos del operativo “armas sin fronteras” da cuenta de la operatoria de la organización criminal que contaba con testaferros y gestores como parte de la maniobra.

“Se me cortó lo que yo estaba haciendo. Yo estaba comprando y vendiendo armas y era un número, una plata me llevaba, trescientos por semana me llevaba... Y se cortó hace... desde que subió este peluquín hijo de mil putas, se me cortó. Hace unos ocho meses que no meto un laburo de esos”, relata el hombre que está señalado como uno de los prestanombres de la banda.

“¿Armas?“, le pregunta su interlocutor. “Sí, armas, legal”, responde el imputado. “¿A quién se la vendés?“, quiere saber el otro hombre. ”Yo no hago nada más que comprarlas. Así como las compro, se las llevan. Ahí mismo en el auto me pagan, pim, pam y a otra cosa. Se encarga otro de venderlas. Yo no las veo más, ¿viste? Porque las liman. Le sacan el número, todo, las liman y las mandan para Uruguay“, explica el involucrado en la causa.

“Y por cada arma me dan ciento cincuenta. Y vos, si pudieras caminar, también te llevás 150 por cada una”, agrega. “Y, ¿viste? Por eso yo... la gente decía que yo estaba rico. Mentí. Era un cuento que yo hacía", se ríe.

La intervención telefónica de uno de los miembros de la asociación ilícita investigada permitió establecer la modalidad mediante la cual obtenían las armas, limaban su numeración identificatoria, y posteriormente, las enviaban a ese país, percibiendo retribuciones económicas por cada operación realizada

Chile

Al mismo tiempo, la investigación estableció la vinculación internacional de armas registradas en el país con procedimientos policiales realizados en Chile.

Se trata de cuatro armas de fuego, tres Bersa y una Glock, registradas a nombre de usuarios argentinos, Julio Zenón Ruíz y José Victor Ávila, ambos de 70 años, que fueron secuestradas en distintos procedimientos policiales realizados en ese país, en el marco de investigaciones por delitos graves, entre ellos homicidios e infracciones a la legislación sobre estupefacientes.

Estas coincidencias surgieron a partir del cotejo de numeraciones identificatorias del armamento, sin que los titulares registrales en Argentina hubieran denunciado su robo o extravío, lo que refuerza la hipótesis de su circulación irregular fuera del país.

Temas Relacionados

tráfico de armasArgentinaUruguayChileúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Había sangre por todos lados”: un perro atacó brutalmente a un niño de 11 años en Misiones

Mónica, mamá de la víctima, habló con Infobae en Vivo y relató el dramático episodio. Dijo que ya realizó la denuncia y pidió a la Policía que actúen para que “no termine en Justicia por mano propia”. El menor está fuera de peligro

“Había sangre por todos lados”: un perro atacó brutalmente a un niño de 11 años en Misiones

Una mujer mató a su novio a puñaladas, se dio a la fuga y sus hijos la entregaron

Emiliano Ezequiel Ríos, de 36 años, fue asesinado por su pareja en Lomas de Zamora. Sufrió múltiples heridas de arma blanca en la espalda y el pecho

Una mujer mató a su novio a puñaladas, se dio a la fuga y sus hijos la entregaron

Un ex legislador que estaba imputado por contrabando y asociación ilícita intentó sobornar a un auxiliar fiscal: “Hay mucha plata”

Se trata de Luis Gerónimo Cisnero, ex diputado provincial de Salta, a quien le agregaron los delitos de cohecho agravado y tenencia ilegítima de arma de fuego tras haberle ofrecido dinero a un funcionario judicial a través de un intermediario

Un ex legislador que estaba imputado por contrabando y asociación ilícita intentó sobornar a un auxiliar fiscal: “Hay mucha plata”

Crimen en un cotillón de La Plata: la familia de la víctima negó que haya deudas con el alquiler del local

El esposo de Paula Lastiris declaró ante la Justicia que la comerciante le había enviado una carta documento al dueño para avisarle que estaba listo el pago del mes.

Crimen en un cotillón de La Plata: la familia de la víctima negó que haya deudas con el alquiler del local

Secta de Montenegro en Bariloche: el líder ruso denunció un agravamiento ilegal de su detención

Fue a través de un hábeas corpus presentado por su defensa para reclamar por la demora de su traslado a la prisión domiciliaria. Esta semana la fiscalía de Bariloche cuestionó la decisión ante la Justicia al alegar que “persisten los riesgos procesales”

Secta de Montenegro en Bariloche: el líder ruso denunció un agravamiento ilegal de su detención
DEPORTES
El beso de Franco Colapinto y Maia Reficco tras la clasificación del Sprint en el GP de Miami de F1: “Viva el amor”

El beso de Franco Colapinto y Maia Reficco tras la clasificación del Sprint en el GP de Miami de F1: “Viva el amor”

El particular diálogo entre Colapinto y su ingeniero de Alpine: de la feroz autocrítica al halago por la exhibición en Buenos Aires

La reacción de la mánager de Franco Colapinto tras su espectacular clasificación para la Sprint del GP de Miami de la F1

El análisis de Colapinto tras su gran rendimiento de cara al Sprint del GP de Miami en la F1: “Siento que encontramos el rumbo”

Oriana Sabatini dio pistas sobre la posible llegada de Dybala a Boca y reveló un gesto que la enamoró: “Me voló todo el piso”

TELESHOW
Julieta Poggio habló de sus inseguridades tras revertir su retoque estético dental: “Busqué un estándar de belleza perfecto”

Julieta Poggio habló de sus inseguridades tras revertir su retoque estético dental: “Busqué un estándar de belleza perfecto”

Nick Sícaro y Daniela Celis reaccionaron a la opinión de Thiago Medina sobre su romance: “Estoy disfrutando y lo merezco”

La tierna foto que compartió María Belén Ludueña con Vito, su hijo con Jorge Macri

Mirtha Legrand habló de su estado de salud y contó cuándo retomará su programa: “Fue bronquitis y muy fuerte”

El guiño de Joe Jonas a Trueno antes de la presentación del argentino en el show de Jimmy Fallon

INFOBAE AMÉRICA

Guatemala: Alertan tras descenso de corrientes piroclásticas y caída de cenizas en el volcán Santiaguito

Guatemala: Alertan tras descenso de corrientes piroclásticas y caída de cenizas en el volcán Santiaguito

Cancillería de Honduras activa protocolo de protección consular para hondureños atrapados en Rusia

Nueva ruta directa entre Toronto y Costa Rica: aerolínea canadiense volará cuatro veces por semana a partir de diciembre

El gobierno dominicano formaliza millonario aporte para operaciones de seguridad en territorio haitiano

El Salvador atrae el interés de más de 75 compañías de EE.UU. por su clima de inversión y seguridad