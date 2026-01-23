En Avellaneda, Independiente arrancará el Torneo Apertura contra el campeón Estudiantes de La Plata: hora, TV y formaciones

Independiente enfrentará a Estudiantes de la Plata en el inicio del Torneo Apertura

Independiente recibirá a Estudiantes de la Plata este viernes a las 20:00 por la primera fecha del Torneo Apertura 2026 en el Estadio Ricardo Enrique Bochini - Libertadores de América. El partido contará con el arbitraje de Nazareno Arasa y la televisación estará a cargo de ESPN Premium.

El conjunto de Avellaneda debutará en el campeonato bajo el mando de Gustavo Quinteros con el objetivo de pelear el título para romper con la sequía desde hace 24 años sin ganar un campeonato local. El Torneo Apertura será el objetivo principal de Independiente para esta temporada, con la Copa Argentina como otra de las zanahorias ya que el club no disputará torneos internacionales en este 2026. Por lo pronto, llega con un panorama positivo: ganó todos los amistosos que afrontó.

Por el lado del Pincha, viene de consagrarse campeón en el Torneo Clausura en una tanda de penales ante Racing. Posteriormente, reafirmó su gran presente en el Torneo de Campeones, derrotó 2-1 a Platense y sumó otro trofeo más. A su vez, el plantel dirigido por Eduardo Domínguez alcanzó los cuartos de final de la Copa Libertadores pero quedó eliminado ante Flamengo de Brasil, que luego levantó el título de la competencia.

En los últimos días, el club platense cerró dos refuerzos para esta temporada, Adolfo Gaich y Eros Mancuso, que se suman a las figuras indiscutibles del equipo como Santiago Ascacíbar, Guido Carrillo, Fernando Muslera y Santiago Núñez.

El conjunto platense parte ya debutó de forma oficial en este 2026: goleó 4-0 a Ituzaingó en los 32vos de final por la Copa Argentina. Además disputarán la Copa Libertadores y competirán en la la Supercopa Argentina e Internacional.

Ambos equipos contarán con todas las alternativas para este partido. Debido a que este jueves el Tribunal de Disciplina de la AFA dictó la amnistía para los futbolistas que arrastraban sanciones. De esta manera, hay indulto para los nueve jugadores de Estudiantes de la Plata que estuvieron involucrados en el pasillo de espaldas a Rosario Central, a modo de protesta ante la creación del título de “Campeón de Liga”. Ellos son Fernando Muslera, Santiago Núñez, Tiago Palacios, Facundo Farías, Leandro González Pirez, Edwuin Cetré, Ezequiel Piovi, Cristian Medina y Mikel Amondarain.

El Rojo, por su lado, tendrá disponibles a Rodrigo Fernández Cedrés e Ignacio Malcorra, que también habían sido suspendidos luego del enfrentamiento que protagonizaron en el encuentro entre Independiente y Rosario Central. Malcorra es el único refuerzo hasta el momento de los de Avellaneda, que tuvieron como baja más sensible la partida de mediocampista Felipe Loyola al fútbol italiano.

Posibles formaciones:

Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Rodrigo Fernández Cedrés, Mateo Pérez Curci; Santiago Montiel, Luciano Cabral, Matías Abaldo; y Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

Estudiantes de la Plata: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Gastón Benedetti; Santiago Ascacibar, Ezequiel Piovi; Aleix Castro o Mikel Amondarain, Tiago Palacios, Edwuin Cetré; y Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

Estadio: Ricardo Enrique Bochini - Libertadores de América

Hora: 20:00

Árbitro: Nazareno Arasa

TV: ESPN Premium

TABLA DE POSICIONES