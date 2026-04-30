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Oliver Khan, legendario arquero de Alemania, llenó de elogios a Luis Díaz y le agradeció al Liverpool

El exarquero del Bayern Múnich se refirió al presente del guajiro y aseguró estar encantado lo que aporta Díaz a los bávaros

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El delantero guajiro apareció a los 69' con esta soberbia definición, que metió en la eliminatoria al conjunto alemán, que se llevó una diferencia manejable de cara al choque en el que podrá definir su clasificación a la final del torneo europeo - crédito @sportscenter/X

El histórico arquero alemán Oliver Kahn, considerado uno de los mejores porteros en la historia del fútbol mundial y leyenda del Bayern Múnich, volvió a ser protagonista fuera de las canchas tras referirse al presente de Luis Díaz. El extremo colombiano, consolidado como figura en Europa gracias a su velocidad, desequilibrio y capacidad goleadora, ha sido objeto de elogios por parte del exguardameta, que no solo destacó su rendimiento, sino que también agradeció públicamente al Liverpool FC por facilitar su salida.

Las declaraciones de Kahn dejaron en evidencia una postura clara dentro del club bávaro, la llegada de Luis Díaz fue una decisión estratégica acertada desde el primer momento. El exarquero reveló que, cuando se presentó la oportunidad de fichar, el Bayern tuvo que elegir entre el colombiano y el neerlandés Cody Gakpo, inclinándose sin titubeos por Díaz.

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El legendario arquero del equipo alemán llenó de elogios al colombiano Luis Díaz - crédito EFE/FCF
El legendario arquero del equipo alemán llenó de elogios al colombiano Luis Díaz - crédito EFE/FCF

Primero, tenemos que agradecer al Liverpool y a su entrenador, Arne Slot, por dejar ir a Luis Díaz. Cuando el Bayern Múnich tuvo que elegir entre fichar a Luis Díaz o a Cody Gakpo, inmediatamente elegimos a Díaz. Definitivamente fue la elección correcta”, afirmó Kahn. La frase no solo respalda el presente del colombiano, sino que también deja en entredicho las decisiones del club inglés, que hoy observa cómo uno de sus antiguos jugadores brilla en la élite europea.

Además de legendario arquero, Oliver Kahn también fue CEO del Bayern Múnich - crédito EFE
Además de legendario arquero, Oliver Kahn también fue CEO del Bayern Múnich - crédito EFE

Un rendimiento que marca diferencia en Europa

Kahn no escatimó elogios al analizar el impacto de Díaz en el equipo alemán. Según el exCEO del Bayern Múnich, el colombiano se ha convertido en una pieza clave dentro del esquema ofensivo del Bayern, aportando no solo goles, sino también desequilibrio y mentalidad competitiva.

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En este momento, Lucho es uno de los mejores extremos izquierdos de Europa. Lo ha demostrado toda la temporada, incluso a los 29 años. Es genial superando defensores, creando oportunidades y marcando goles. Ha mejorado mucho a nuestro equipo. Su enorme influencia y ese espíritu de lucha colombiano de actitud de nunca rendirse ha sido una clave enorme para nuestro éxito”, destacó.

Estas palabras refuerzan la idea de que Díaz atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, siendo determinante en instancias clave como la UEFA Champions League, donde su rendimiento ha sido fundamental para que el Bayern aspire a disputar la final.

Camisetas Alemania
Los números de Kahn en el Bayern Múnich: 632 partidos, 592 goles recibidos, 247 porterías a cero - crédito Shaun Botterill /Allsport

Oliver Kahn: una leyenda respaldada por números

La autoridad de Kahn para emitir este tipo de juicios no es menor. Su carrera está respaldada por cifras y logros que lo ubican entre los más grandes de la historia. Durante su paso por el Karlsruher SC y el Bayern Múnich, acumuló más de 700 partidos oficiales.

En la Bundesliga, disputó 557 encuentros, convirtiéndose en uno de los jugadores con más presencias en la historia del torneo y el portero con mayor número de partidos. A nivel internacional, defendió el arco de la Selección de fútbol de Alemania en 86 ocasiones, siendo subcampeón del mundo en 2002 tras una campaña memorable en la que apenas recibió tres goles.

Su palmarés incluye ocho títulos de Bundesliga, seis Copas de Alemania y una UEFA Champions League, además de reconocimientos individuales como el premio a Mejor Jugador del Mundial 2002 y múltiples distinciones como mejor portero del mundo.

De la crítica al reconocimiento: el caso Carragher

El impacto de Luis Díaz no solo ha sido reconocido en Alemania. En Inglaterra, el exdefensor del Liverpool Jamie Carragher también cambió su postura respecto a la salida del colombiano. Inicialmente, consideró que su venta era una decisión lógica por la edad del jugador, pero el tiempo le dio una perspectiva diferente.

Tras la destacada temporada de Díaz con el Bayern, Carragher expresó su frustración y admitió que fue un error dejarlo ir. “Luis Díaz nunca fue el jugador perfecto para ser vendido en verano... jugadores así son difíciles de reemplazar”, señaló, evidenciando que el nivel del colombiano ha superado cualquier expectativa.

Incluso, luego de su actuación frente al Paris Saint-Germain, donde anotó un gol clave, el inglés fue más allá: “Qué noche y qué gran actuación... nunca pensé que lo vería con otra camiseta y no con la del Liverpool”.

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