María Becerra mostró la intimidad de su hogar: de la cena a J Rei a los juegos con su nuevo perrito

María Becerra mostró el crecimiento de su perrito adoptado en Chile: entre besos, caricias y abrazos

Lejos de las giras o las sesiones de estudio, María Becerra abrió las puertas de su intimidad y mostró ante sus seguidores el crecimiento de su nueva mascota: el perrito que había adoptado en Chile. A través de un live en su cuenta de Instagram, la joven compartió detalles de su relación con su mascota y la dinámica en su casa.

Todo sucedió en la noche de este viernes cuando Becerra se encontraba en la cocina de su casa, preparando la cena. “Estoy haciendo fideos con hamburguesas”, comenzó diciendo la joven, poniendo en contexto a los miles de seguidores que se conectaban. Luego, la cantante llamó a su novio, avisándole que la comida pronto estaría lista.

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Fue entonces cuando, entre sus pies, se cruzó su pequeño perrito. “Despacito mi amor, sentado. No, despacito. Piloto, sentado, muy bien. No, yo te doy, sentado. Sos re capo, dame la manito. Patita, muy bien, te amo. Que bien que me porto, es un capo mi rey. Miren qué grande está Piloto. No puede ser, voy a llorar, estoy sensible. Vas a ser re grande. Sus hermanitos no están porque están en la guardería, él no puede ir porque es muy bebé, no tiene todas las vacunas todavía. Lo van a venir a cuidar a él”, fueron las palabras que la intérprete de “Corazón Vacío” mientras jugaba con su mascota.

Luego, la artista siguió enfocándose en la cena, terminando de cocinar cada plato. “A ver, los fideos de quinoa vienen súper bien. Creo que esto ya lo podemos dar vuelta. Voy preparando los tomates”, comentó la joven. Mientras esperaba a su novio, Becerra habló de la dinámica en la casa: “Yo no tardo en venir a comer, pero cuando vengo pongo la servilleta, me fijo si la mesa está limpia. Y si falta algo me pongo a cocinar y la comida se enfría. A la hora de comer me odia Juli”.

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María Becerra mostró la intimidad de su vida con J Rei

Minutos después, María se dirigió a sus fans y se mostró conmovida con su apoyo: “Agradecemos a Dios, a mi trabajo, a ustedes. Soy muy afortunada de poder comer lo que me gusta, de tener salud, de poder cocinar, así que gracias. Le dejé todos los platos sucios al gordo (risas). Mira todo lo que te dejé para lavar”. Fue entonces cuando, tras mucha insistencia, su novio J Rei llegó a cenar.

Lejos de quejarse, Rei afrontó la situación: “Bueno, no hay problema. Acá hacemos todo, soldamos, construimos, si hay que lavar, limpiar. ¿Qué falta?”. Al ver que el joven tomaba un queso para rallar, María lo advirtió: “No te lavaste las manos y me estas rallando todo el queso”.

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A finales de marzo, María Becerra volvió a emocionar a sus millones de seguidores al compartir una experiencia que refleja su amor incondicional por los animales. La cantante mostró el instante exacto en que recibió a un pequeño cachorro adoptado a través de un refugio en Chile, y que fue trasladado para ser recibido en su hogar, en Argentina. La historia, que se viralizó rápidamente en redes sociales, pone en primer plano el costado más solidario y comprometido de la Nena de Argentina, quien no duda en involucrarse personalmente en campañas y causas de adopción responsable, aún en medio de su ajetreada agenda artística.

María Becerra le abrió las puertas de su hogar a sus seguidores

El momento quedó inmortalizado en un video publicado por la fundación chilena Ayuda Callejeros, donde se ve a la cantante radiante, abrazando al pequeño y celebrando la llegada del nuevo integrante a su familia. “Les dejamos imágenes de lo que fue la entrega de nuestro cachorrito a María Becerra, hoy felizmente viviendo con su mamá en Argentina, muchas gracias Maria por promover la adopción y no la compra”, destacaron desde el refugio, haciendo hincapié en el gesto de Becerra y su equipo por acercarse personalmente, involucrarse y difundir la importancia de la adopción.

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El pequeño cachorro no estuvo solo durante su espera: el refugio agradeció especialmente a un hogar de tránsito, cuyos integrantes lo cuidaron con dedicación hasta el día de la entrega. Como broche de oro, se supo que los cuidadores temporales decidieron adoptar a la hermanita del perrito, asegurando que ambos crezcan rodeados de amor y contención. “Es tal cual como lo soñé”, se escuchó decir a María, visiblemente emocionada en el video, mientras abraza al cachorro, quien pronto conocerá a sus ocho hermanos en la casa de la artista.