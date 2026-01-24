Deportes

10 frases de Riquelme en la previa del debut de Boca en el torneo: del refuerzo que está cerca al mensaje para los jugadores

El presidente del Xeneize brindó una entrevista y habló del presente del club, que tendrá como objetivo la Copa Libertadores

Juan Román Riquelme habló sobre el presente de Boca Juniors a días de debut en el Torneo Apertura (captura de video)

El presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, brindó una entrevista en la previa al debut del equipo en el Torneo Apertura el próximo domingo ante Riestra. En la nota se refirió a varios temas referentes al club, como por ejemplo los refuerzos que pueden llegar a incorporarse al equipo de Claudio Úbeda, las expectativas de cara a la Copa Libertadores y el mensaje para los futbolistas del plantel ante la ausencia de un título.

“Lo que me preocupa es que el equipo juegue bien, después trabajamos para tener un grupo de jugadores más fuertes. Estamos en enero, acaba de arrancar el campeonato. Hace 30 o 40 días atrás, Boca era una maravilla con la llegada de Paredes, decían que hizo mejor al resto... Al final Boca no ganó, faltó poco para llegar a la final (del Clausura 2025) y se habló de todo lo que nos faltó. Así no se puede. Los jugadores tienen en claro que le tienen que dar una alegría a los hinchas, quiero decir que saben que tienen que ganar un título. Es hora de que logremos ese pasito que es ganar y darle alegrías a los hinchas de Boca", expresó Riquelme en diálogo con el canal de streaming AZZ.

Acerca de la posible llegada del paraguayo Ángel Romero, Román aseguró que dialogó con el ex futbolista del Corinthians y en las próximas horas podría confirmarse como nuevo refuerzo del Xeneize. “Ojalá lo podamos tener el lunes con nosotros. Ya están ahí intercambiando los papeles los abogados del club con los de Ángel. Si van las cosas normal podemos tenerlo con nosotros, al final cuando no se firman los papeles no se sabe”, aclaró.

En cuanto a la participación en el certamen internacional y la preocupación por la falta de refuerzos en el plantel, el principal dirigente de Boca explicó: “Siempre pienso que nos alcanza con el plantel para pelear la Copa Libertadores. Ya no es como antes, ahora tenés un año entero para disputarla. Podes reforzarte a mitad de año, como hacen los equipos brasileños. Siempre confío que podemos llegar hasta el final".

Juan Román Riquelme en el palco de Boca Juniors (Fotobaires)

Más frases de Riquelme:

- Edinson Cavani: “Es un fuera de serie, lo queremos tener en la cancha y verlo festejar goles. Las molestias y los dolores llegan, está en una racha que no es positiva y está trabajando para estar con el equipo. Pero yo no soy el técnico. Antes no pasaba que te digan todo el tiempo que traigan un nueve. No tenemos que volvernos locos”.

- Sobre la continuidad de Claudio Úbeda como DT: “Era más fácil que traer a un nuevo entrenador cuando le pasó lo que le pasó a mi amigo (Miguel Russo)”.

- Las críticas por la elección de Russo: “Lo que he vivido el último tiempo, pensé que no iba a pasar. Hace poco que mi amigo nos dejó. Cuando decidimos que Miguel llegara al club estábamos convencidos que nos podía ayudar mucho. Durante ese tiempo tuve que escuchar barbaridades y cuando se fue decían que Riquelme era un santo. Hay cosas que tienen un límite y como decimos en Argentina, todo pasa. Extraño mucho a Miguel, lo he disfrutado mucho y lo tengo presente cada día”.

- La situación con Villa: “A Sebastián lo quiero mucho, han hablado mucho. En Boca se va el portero y preguntan qué pasó con Riquelme. Sebastián agarró un día, se fue a Colombia, volvió a los 40 días y tuvo que volver a entrenar para ponerse a la par de sus compañeros. A los pocos días decidió que ya no tenía más trabajo, esa es la verdad. Con Miguel hemos vivido cosas de Villa. Él se llevó muchas cosas a la tumba y yo me las voy a llevar tan bien. Me enseñaron en mi casa que hay que ser agradecido”.

- Cómo recibió el club cuando asumió: “Cuando agarramos el club, nos lo entregaron con deudas, aunque digan que no. Después de la final de Madrid se vendió a Barrios, Beedetto, Balerdi y Nández. Tengo que escuchar a algunos sinvergüenzas que digan que no lo sabemos manejar. Después de dos años presentamos el superávit más alto de la historia”.

- Su inicio en la política de Boca: “Me tocó ver el partido de la final de Madrid con mis amigos, mi hijo Agustín se largó a llorar y me pidió volver al club. Yo quería volver al club y sabía que iba a volver. No voy en contra de nadie, no peleo con nadie, solamente amo a mi club y quiero que los hinchas estén contentos, que La Bombonera esté cada días más linda y que el equipo pueda ganar títulos”.

