Tras renovarle a seis futbolistas, Boca Juniors anunciará la esperada continuidad de una de sus figuras

Boca Juniors tomó la decisión de asegurar el futuro inmediato de su plantel profesional con la renovación y mejora de contratos de seis futbolistas, una medida que refleja la prioridad que otorga la dirigencia a la consolidación de su patrimonio joven y la retención de referentes. Este movimiento responde al objetivo de impedir posibles salidas ante el interés del mercado internacional y mantener la competitividad en la élite del fútbol argentino. Dentro de este marco, en los próximos días se confirmará la continuidad de una de sus figuras, por las que existía algo de incertidumbre: Exequiel Zeballos.

El Changuito (23 años) fue uno de los futbolistas más destacados sobre el tramo final del año en Boca. Se ganó la titularidad a base de buenos ingresos y tuvo su partido consagratorio en el último Superclásico contra River en la Bombonera, donde marcó un tanto y asistió a Miguel Merentiel en el otro. Su vínculo finaliza el 31 de diciembre de 2026 y a muchos fanáticos este tema les generaba preocupación, ya que dentro de seis meses el santiagueño iba a quedar habilitado para negociar su llegada en condición de libre a otro club. Sin embargo, Juan Román Riquelme y Marcelo Delgado intentarán llegar a un acuerdo y definirán hasta cuándo será la flamante rúbrica con una mejora salarial (podría ser hasta 2029 o 2030). Según pudo saber Infobae, en cuestión de días se haría el anuncio oficial de la permanencia de Zeballos.

La estrategia adoptada por Boca queda evidenciada en las renovaciones de figuras experimentadas como Ander Herrera y Javier García. El volante español extendió su vínculo hasta el 31 de diciembre de 2026 bajo un esquema salarial adaptado a su productividad, pensado especialmente tras la serie de lesiones sufridas durante 2025. Este mecanismo apunta a resguardar la inversión de la institución y, al mismo tiempo, incentivar el rendimiento del futbolista durante la última etapa de su trayectoria. En el caso del arquero Javi García, la directiva optó por mantenerlo también hasta el cierre de la temporada 2026, valorando su peso como referente de vestuario.

Uno de los nombres que mayor atención generó fue el mediocampista Milton Delgado, reciente ganador del balón de bronce en el Mundial Sub 20. Delgado firmó un contrato hasta diciembre de 2029, acompañado de una mejora significativa en sus condiciones laborales. Esta decisión se tomó luego de los repetidos sondeos de entidades como el CSKA Moscú y el Inter Miami, que habían incrementado su interés por el joven tras su destacada actuación internacional.

Además de estos casos individuales, Boca Juniors blindó a tres de sus promesas con renovaciones prolongadas y ajustes salariales: Leandro Brey, Lautaro Blanco y Lautaro Di Lollo. En el caso de Blanco, quien arribó al club a comienzos de 2024, la firma de contrato hasta 2029 vino acompañada de una mejora salarial que refuerza su posición indiscutida en el lateral izquierdo del equipo. Su único competidor directo hoy es Santiago Zampieri, proveniente de la Reserva, más Malcom Braida, que supo jugar en San Lorenzo en ese sector.

Leandro Brey, proyectado por Riquelme como el arquero titular del futuro en Boca Juniors, consolidó su lugar con una extensión contractual que se suma a la ya pactada en septiembre de 2025, reforzando la confianza depositada en él como uno de los pilares a largo plazo. Por su parte, Lautaro Di Lollo recibió el reconocimiento a su regularidad y liderazgo defensivo con un contrato mejorado, consolidándose en la zaga central junto a Ayrton Costa y afianzándose como titular desde agosto del año pasado.

Estas renovaciones se inscriben en una política orientada a evitar la fuga de talentos y sostener la base competitiva del equipo. Para Boca Juniors, la gestión de contratos emerge así como una herramienta clave en el armado del plantel y la proyección institucional.