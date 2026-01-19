Alerta en Boca Juniors: el fuerte competidor brasileño que le surgió por Hinestroza y la importante oferta que realizó

Boca, que ofreció 5 millones de dólares por el 100% de la ficha de Marino Hinestroza, podría quedarse sin los servicios del jugador - crédito CABJ/EFE

En el contexto de una negociación prolongada entre Boca Juniors y Atlético Nacional por el traspaso de Marino Hinestroza, Vasco da Gama ha ingresado con fuerza en la disputa al presentar una propuesta concreta para fichar al atacante colombiano. Según fuentes consultadas por el medio UOL, el club brasileño formuló una oferta de USD 5 millones (26,8 millones de reales), igualando así la suma ya pactada previamente entre el elenco colombiano y el Xeneize.

El futuro de Hinestroza queda ahora en manos del propio jugador, quien podrá decidir su destino futbolístico. El rotativo brasileño informa que, debido a la demora y las dificultades persistentes en las conversaciones entre Boca y Atlético Nacional, que se extienden por más de un mes, el Vasco aprovechó la oportunidad para formalizar su interés y posicionarse como un serio competidor por los servicios del delantero.

Hasta el ingreso de Vasco da Gama en la negociación, las conversaciones entre Boca y Atlético Nacional habían avanzado favorablemente. El acuerdo parecía inminente y desde el club de La Ribera se esperaba la llegada inmediata de Hinestroza a la Argentina para incorporarse bajo las órdenes de Claudio Úbeda, quien buscaba sumar velocidad y desborde a su esquema táctico. El contexto cambió abruptamente cuando, desde el viernes, el club colombiano dejó de responder a la confirmación por correo electrónico que requerían los directivos xeneizes.

Marino Hinestroza podría jugar en Vasco Da Gama (crédito Atlético Nacional)

Según informa TyC Sports, la suma de lo ofrecido por el elenco brasileño sería cercana a los USD 6 millones, un monto superior a lo que tendrían arreglado Boca y el conjunto colombiano. Así, la operación que durante semanas se presentó como inminente para Juan Román Riquelme y su dirigencia, entró en una fase crítica.

De esta manera, tal lo remarcado por el medio, la cantidad ofrecida por Vasco da Gama resulta más convincente para Atlético Nacional y podría hacer que la transferencia a Boca se frustre definitivamente.

El posible contrato en Brasil acercaría a Hinestroza un salario anual de entre USD 1 millón y 1,5 millones, cifra que lo colocaría de inmediato en el grupo de élite salarial de Vasco Da Gama. Actualmente, el futbolista mejor pagado en la plantilla es el también colombiano Carlos Cuesta, quien percibe alrededor de USD 2 millones, conforme a datos de Salary Sport.

La decisión de Hinestroza de marcharse de Atlético Nacional guarda relación con su aspiración de regresar a la Selección Colombia. Tras una temporada en 2025 donde fue una de las figuras destacadas del equipo y del campeonato colombiano, el extremo de 23 años busca consolidarse en un entorno internacional competitivo.

En esa campaña disputó un total de 56 partidos en todas las competencias, marcó siete goles y entregó once asistencias. Además, sumó más de 4.300 minutos en cancha y dejó su huella en la Copa Libertadores.

Boca, por su parte, culminó la pretemporada con una victoria por 2-1 frente a Olimpia de Paraguay y puso la mira en el debut del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El Xeneize se medirá el domingo 25 de enero frente a Deportivo Riestra. El encuentro tendrá lugar en La Bombonera desde las 18:30. Luego, en el marco de la segunda fecha del certamen, deberá visitar a Estudiantes de La Plata, el miércoles 28/01 a las 22:15.