La decisión que tomó Anthony Joshua a dos semanas del accidente fatal en Nigeria en el que murieron dos amigos

El peleador británico se mostró en diferentes ejercicios y alegró a los fanáticos

Anthony Joshua fue víctima de un grave accidente automovilístico en las últimas horas de 2025 en Nigeria, donde murieron dos amigos vinculados a su entorno y esa noticia dio lugar a muchas versiones sobre su futuro en el boxeo. Pero el británico sorprendió a sus fanáticos con el regreso a un gimnasio a más de dos semanas del trágico hecho que cambió su vida.

El verdugo de Jake Paul se mostró en sus redes sociales en medio de diferentes ejercicios, entre los cuales se lo observa lanzando repetidos golpes a dos manoplas utilizadas por su entrenador. Esta actividad fue descrita como una “terapia de fortaleza mental” en el video difundido en su cuenta personal de Snapchat.

Además, realizó movimientos para fortalecer las piernas y a bordo de una bicicleta estática. De hecho, subió una publicación con una fotografía del tiempo empleado en una máquina de cardio, que escalaba a más de una hora, acompañada de una palabra con absoluta resiliencia: “Luchadores”. Otras postales lo exhibieron en su ingreso a una pileta en busca de recuperar su estado físico.

"Luchadores": una de las publicaciones de Joshua en Snapchat

El incidente tuvo lugar a fines de diciembre en la autopista Lagos-Ibadan, reconocida como la carretera más peligrosa de Nigeria. El ex campeón mundial de los pesados, que venía de ganarle por KO en el sexto round a Jake Paul, era uno de los cinco ocupantes del vehículo todoterreno Lexus, que colisionó contra un camión estacionado, según la información recabada por el medio The Punch y lo dicho por las autoridades del Estado de Ogun. El impacto provocó la muerte inmediata de dos de sus amigos más cercanos, Latif Ayodele y Sina Ghami, confirmó The Sun.

Por otro lado, el púgil de 36 años, que estaba sentado detrás del conductor, resultó herido de manera leve y fue trasladado al hospital por precaución. “Siento dolor en todo mi cuerpo”, declaró después del suceso, según afirmaron los diarios británicos The Sun y Mirror. De igual manera, la promotora de Joshua, Matchroom Boxing, expresó que se encontraba estable y bajo monitoreo permanente en el Hospital Internacional Duchess de Lagos, uno de los centros médicos privados más reconocidos del país africano.

Su último rival, Paul, emitió un sentido comunicado en redes sociales dedicado al peleador: “La vida es mucho más importante que el boxeo. Estoy rezando por las vidas pérdidas, por AJ y todos los afectados de este desafortunado accidente de hoy”.

Horas después del accidente, el portal nigeriano Premium Times replicó la información transmitida por el Cuerpo Federal de Seguridad Vial de Nigeria (FRSC) sobre las causas del siniestro: “Los informes preliminares indican que el SUV negro, matrícula KRD 850 HN, supuestamente perdió el control mientras intentaba adelantar a otro vehículo a alta velocidad y chocó con un camión comercial rojo estacionado al costado de la carretera”. La Policía nigeriana reveló a la agencia internacional AFP que detuvieron al conductor del rodado.

El tío de Anthony Joshua, Adedamola, dijo que la noticia causó un “duro shock” en diálogo con el sitio local PM News y sólo se enteró del accidente después de varias llamadas de personas que le deseaban lo mejor: “No nos enteramos a tiempo hasta que empezaron a llegar llamadas de gente que preguntaba por él. Fue realmente impactante”.

Días después, Adedamola afirmó a The Punch que su sobrino habría decidido abandonar la actividad profesional: “Lo más importante es que se ha retirado del boxeo. Eso nos alegra mucho, porque cada vez que pelea en el ring, nos emocionamos muchísimo. Cada vez que lo derriban, es como si se nos saliera el corazón del pecho. Todas esas emociones cada vez que pelea son demasiado traumáticas para nosotros también. Ahora que ha dicho que se va mientras la ovación es máxima, estamos contentos”.

Las recientes imágenes de Anthony Joshua en un gimnasio no descartan un posible adiós en el corto plazo. El promotor Eddie Hearn, rostro visible de Matchroom Boxing y uno de los hombres más cercanos al europeo, pronosticó en Sky Sports que retornará al cuadrilátero, pero evitó ir más allá: “Creo que querrá volver al boxeo, pero esa decisión la tomará él mismo cuando llegue el momento. Sin duda, no es una conversación que tendré con él en un futuro próximo”. “Necesitará tiempo física, mental, emocional y espiritualmente antes de tomar una decisión sobre su futuro”, sentenció.