Preocupación por el futuro de Anthony Joshua en el boxeo: las versiones cruzadas sobre su posible retiro

El tío de Joshua habló con el medio Punch

El boxeo mundial atraviesa una ola de versiones encontradas tras el accidente automovilístico en Nigeria en el que Anthony Joshua salió con vida, pero dos de sus amigos murieron. La noticia del supuesto retiro del ex campeón mundial de peso pesado generó un intenso debate mediático, con declaraciones contrapuestas de familiares y desmentidas de la prensa británica. A ocho días del siniestro, la decisión final sobre el futuro deportivo del púgil sigue siendo motivo de especulación.

El 29 de diciembre, Anthony Joshua viajaba en una camioneta Lexus junto a Latif Ayodele y Sina Ghami cuando el vehículo chocó contra un camión estacionado en la autopista Lagos-Ibadan, en Nigeria. Ambos acompañantes fallecieron de inmediato en el lugar, mientras que el boxeador británico, de 36 años, sobrevivió con heridas leves. El conductor, cuya identidad no fue divulgada, enfrenta cargos por conducción temeraria.

La conmoción por el accidente se profundizó con el silencio público de Joshua, quien publicó en redes sociales una imagen acompañada del mensaje: “El guardián de mi hermano”. A partir de ese momento, crecieron los rumores sobre sus próximos pasos, especialmente luego de que Adedamola Joshua, tío del deportista, afirmara a The Punch que el boxeador habría decidido abandonar la actividad profesional.

En palabras recogidas por el medio africano, aseguró: “Lo más importante es que se ha retirado del boxeo. Eso nos alegra mucho, porque cada vez que pelea en el ring, nos emocionamos muchísimo. Cada vez que lo derriban, es como si se nos saliera el corazón del pecho. Todas esas emociones cada vez que pelea son demasiado traumáticas para nosotros también”.

El familiar sostuvo que la decisión fue comunicada a la familia y que el entorno la recibió con alivio. “Ahora que ha dicho que se va mientras la ovación es máxima, estamos contentos”, insistió.

Anthony Joshua no se pronunció oficialmente sobre su carrera (Reuters)

Sin embargo, The Mirror y otros medios británicos pusieron en duda la versión brindada por la familia en Nigeria. Según Daily Mail Sport, fuentes cercanas al equipo de Joshua aseguraron que no existen planes de retiro y que Adedamola Joshua no representa la voz oficial del boxeador. El propio entorno evitó hacer comentarios formales, aunque descartó que se haya tomado una decisión definitiva.

Express publicó que “Anthony Joshua no planea retirarse del boxeo, a pesar de que un hombre que dice ser su tío afirma que el británico se ha retirado del deporte”. El medio británico subrayó que, hasta el momento, el púgil no se ha pronunciado sobre su continuidad profesional ni ha confirmado oficialmente las declaraciones de su tío. The Mirror también indicó que, aunque la tragedia afectó profundamente al deportista, “se sabe que aún no se ha tomado tal decisión”.

El contexto deportivo de Joshua añade incertidumbre al futuro inmediato. Según The Mirror, el ex campeón tenía previsto regresar al ring en febrero, en el Día de San Valentín en Arabia Saudita y se esperaba una pelea contra Tyson Fury en septiembre. Además, la reciente victoria del británico sobre Jake Paul había aumentado su visibilidad en Norteamérica y revitalizado su proyección internacional.

Los medios británicos también señalaron que existen negociaciones avanzadas para que el esperado combate con Fury se concrete en el otoño de 2026.

Joshua se impuso recientemente a Jake Paul (Reuters)

El accidente y la pérdida de sus amigos cercanos impactaron en el ánimo y la agenda de Anthony Joshua. El mánager de Tyson Fury, Frank Warren, declaró a The Mirror: “Bueno, el boxeo será sin duda lo último en lo que Joshua piense ahora mismo. Obviamente ha perdido a dos compañeros de equipo que eran buenos amigos cercanos y que ya no están con nosotros, así que será una gran pérdida para él. Desconozco la gravedad de sus lesiones, pero también sé cómo le afectará esto mentalmente”. Warren agregó: “Volver al boxeo será lo último en lo que piense, pero las tragedias pueden afectar a las personas de diferentes maneras. A veces necesitas algo en lo que realmente puedas concentrarte para salir adelante”.

Mientras la familia en Nigeria insiste en el retiro de Anthony Joshua y celebra la supuesta decisión, los medios británicos priorizan la cautela y la verificación directa con fuentes oficiales. Ningún representante del púgil realizó declaraciones públicas a la prensa hasta el momento y el deportista permanece en su residencia recuperándose junto a su círculo íntimo.