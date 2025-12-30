La reacción de Jake Paul tras el trágico accidente que protagonizó Anthony Joshua luego de la pelea que los enfrentó

El ex campeón de los pesos pesados protagonizó un choque en el que murieron dos personas de su entorno

El boxeador y creador de contenidos estadounidense Jake Paul emitió en las últimas horas un mensaje público tras el grave accidente automovilístico en el que estuvo involucrado Anthony Joshua en Nigeria. El siniestro, ocurrido el lunes 29 de diciembre, dejó como saldo dos víctimas fatales y lesiones leves para el ex campeón mundial de peso pesado. Ante la magnitud del hecho, Paul decidió dejar de lado toda rivalidad deportiva y expresó en redes sociales un mensaje de apoyo y condolencias.

“La vida es mucho más importante que el boxeo. Estoy rezando por las vidas pérdidas, por AJ y todos los afectados de este desafortunado accidente de hoy”, publicó Paul en su cuenta oficial de X (antes Twitter). El estadounidense, quien había enfrentado a Joshua en el ring apenas diez días antes del accidente, se refirió de manera directa a la gravedad del suceso y optó por solidarizarse con su reciente adversario.

Posteriormente, el youtuber amplió su mensaje al conocer la identidad de las víctimas: “Descansen en paz Sina Ghami y Kevin ‘Latif / Latz’ Ayodele. Mis condolencias están con sus familias, amigos y AJ”. Según información publicada por Punch, los fallecidos eran dos amigos cercanos de Anthony Joshua y miembros de su equipo de trabajo. Sina Ghami se desempeñaba como preparador físico del boxeador británico, mientras que Latif Ayodele, conocido como Latz, era su entrenador personal, ambos presentes durante la reciente pelea entre Joshua y Paul.

El accidente tuvo lugar en la autopista Lagos-Ibadan, reconocida por su peligrosidad en el país africano, cuando la Jeep Lexus en la que viajaban Joshua, Ghami, Ayodele y otros dos acompañantes —conducida por un chófer local— impactó contra un camión estacionado, según precisó The Sun. Funcionarios nigerianos citados por medios británicos señalaron que dos pasajeros resultaron ilesos, mientras que Joshua y otro sobreviviente fueron hospitalizados con lesiones leves y permanecen bajo observación médica.

La reacción de Jake Paul cobró especial relevancia en el ambiente del boxeo internacional, ya que semanas atrás ambos protagonizaron un combate en el Kaseya Center de Miami, donde Joshua se impuso por nocaut técnico, provocando una fractura doble en la mandíbula de Paul. Tras ese combate, el estadounidense había revelado que necesitó la colocación de cuatro placas de titanio y presentaba dificultades para hablar.

La versión oficial sobre el estado de salud de Anthony Joshua fue comunicada por su portavoz: “Joshua estuvo involucrado en un accidente vial en Lagos, Nigeria, en el día de hoy. Con gran tristeza se ha confirmado que dos amigos cercanos y miembros de su equipo, Sina Ghami y Latif Ayodele, han fallecido trágicamente. Matchroom Boxing y 258 BXG pueden confirmar que Anthony ha sufrido lesiones a raíz del accidente y fue trasladado al hospital para exámenes y tratamiento. Se encuentra en condición estable y permanecerá bajo observación médica”.

El boxeador británico tenía previsto regresar al cuadrilátero en febrero o marzo para enfrentar a Tyson Fury, tras su reciente victoria sobre Paul. Estos planes podrían verse modificados a raíz del accidente y de las pérdidas sufridas por Joshua y su entorno más cercano.

En redes sociales circularon imágenes del momento en que Joshua era asistido por los equipos de emergencia tras el accidente, visiblemente dolorido, mientras la policía y los servicios sanitarios intervenían en el lugar del hecho. Según el parte oficial difundido por el Gobierno del estado de Ogun, “Anthony Joshua y otro pasajero fueron evacuados de inmediato a un centro médico especializado en Lagos. Tras evaluaciones clínicas integrales, los médicos han confirmado que ambos pacientes están estables y no requieren intervención médica de emergencia en este momento. Se ha conformado un equipo médico completo que continuará monitoreándolos de cerca”.

La imagen de Joshua dentro del auto que chocó en Nigeria