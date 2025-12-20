El contundente nocaut de Anthony Joshua ante Jake Paul en el sexto round de la controversial pelea en Estados Unidos

Joshua venció a Jake Paul por KO en el sexto round (Foto: Reuters/Marco Bello)

La esperada y polémica velada entre el ex campeón mundial de los pesos pesados Anthony Joshua y el Youtuber Jake Paul en el Kaseya Center de Miami tuvo un desenlace por demás esperado: el británico ganó con un contundente nocaut en el sexto asalto en un evento que tuvo más atractivo en la previa por el morbo que por el desempeño estrictamente deportivo de ambos.

El Gallo, que entró con un atuendo en homenaje al fallecido Hulk Hogan, aplicó una estrategia esperable de escape que le sirvió a lo largo de tres asaltos. Logró escabullirse de un Joshua que tampoco pudo lucirse en ningún momento. Con apenas 14 golpes acertados por parte del británico y 10 del influencer hasta el cuarto asalto, las piernas de Jake Paul comenzaron a perder sorpresa para moverse. A lo largo de esa cuarta vuelta, cayó en reiteradas ocasiones a la lona pero por trastabillar o como una estrategia camuflada para tomar aire.

THE REF HAS SEEN ENOUGH!!!



ANTHONY JOSHUA GETS THE KO AGAINST JAKE PAUL IN ROUND 6! #JakeJoshua pic.twitter.com/m5Y2VJ8to3 — Netflix Sports (@netflixsports) December 20, 2025

En el quinto llegaron las primeras cuentas formales del árbitro Chris Young. En la primera ocasión, el referí alcanzó los ocho segundos cuando Paul casi que se lanzó a la lona para buscar una recuperación física. A falta del último minuto, otra vez la cuenta sumó ocho segundos pero tampoco pareció ser por un golpe claro de Joshua.

Finalmente, el tema terminó en el sexto de los ocho rounds pautados. AJ persiguió a un agotado Jake Paul que vio la cuenta en los primeros segundos tras lanzarse una vez más a la lona. El golpe definitivo llegó con 1 minuto y 40 segundos para el cierre: el ex campeón mundial lo arrinconó, lo desgastó con aciertos en el cuerpo y lo terminó con un derechazo brutal al rostro. El influencer ya no alcanzaría a levantarse antes de que Young decretara el final oficial.

“Creo que tengo la mandíbula rota”, dijo el influencer desde el ringside tras la velada.

El evento tuvo algunas reglamentaciones especiales: se le puso a Joshua un límite máximo de peso (245 libras) a pesar de que la categoría de los pesados es libre. Pautado a ocho rounds de tres minutos con guantes de 10 onzas (280g) y con un ring levemente más amplio que los habituales, el combate contó como oficial para ambos.

Si bien Jake Paul iba a pelear en esta fecha contra la estrella Gervonta Davis –debió ser suspendido–, esta fue la velada de boxeo más polémica reciente porque Anthony Joshua viene de disputar un título mundial en su última presentación hace apenas 15 meses y, aunque perdió con un brutal KO ante su compatriota Daniel Dubois en el Wembley Stadium, todavía es una de las figuras estelares de la categoría de los pesados.

La indumentaria de Jake Paul en homenaje a Hulk Hogan (Foto: Reuters/Marco Bello)

Hasta aquella tan recordada como inesperada derrota frente a Andy Ruiz Jr. a mediados del 2019, el gigante británico estaba invicto en 22 presentaciones, ostentaba 21 KO y era el dueño de los cinturones de la divisional de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), el de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Habían sufrido sus puños Dillian Whyte, Dominic Breazeale, Alexander Povetkin y el legendario Wladimir Klitschko, entre otros.

El camino lógico planteaba una pelea de unificación con el norteamericano Deontay Wilder, monarca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Pero Joshua nunca más logró la solidez que lo había acompañado hasta esa presentación ante Ruiz Jr. y su camino continuó recuperando en Arabia Saudita sus cinturones por decisión unánime en la revancha con el mexicano.

El nocaut en Wembley ante Kubrat Pulev parecía mostrarlo reanimado, pero cayó de forma consecutiva en las tarjetas contra el ucraniano Oleksandr Usyk en Tottenham y Jeddah, cediendo sus cetros. Hilvanó luego una victoria en tarjetas y tres nocauts, uno de ellos en otra presentación controversial contra el ex campeón de UFC, el camerunés Francis Ngannou.

Eso lo puso a las puertas de una nueva velada estelar contra otra figura británica de la divisional, Daniel Dubois. Dinamita –quien luego perdería contra Usyk– le hizo sentir su poder a Joshua con un impactante nocaut en el quinto asalto que le puso puntos suspensivos a la carrera de AJ por más de un año hasta esta reaparición en Fort Lauderdale.

En ese contexto, con 28 victorias (24KO) y 4 derrotas (2KO), el ganador de la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 se volvió a subir al ring para pelear contra un personaje por demás particular porque dio el salto desde YouTube a las veladas de boxeo pero además porque presentaba una notable diferencia física.

Jake Paul, de 28 años, sumó 13 peleas previas (12 triunfos –7KO— y 1 derrota) de dudosa exigencia con personajes tan disímiles como ante el ex UFC Nate Diaz, contra un Mike Tyson de 58 años, frente a Julio César Chávez Jr. o ante el ex NBA Nate Robinson. En ese marco, el británico de 36 años y casi dos metros marcó en la balanza uno de los pesos más bajos de su vida profesional con 243.4 libras (110.4kg). Aunque, más allá de los casi 15 centímetros de diferencia que tenía a su favor, Joshua pesó también 27 libras más que Jake Paul (216.6 libras - 98.2kg).

La notable diferencia física entre Joshua y Jake Paul (Foto: Reuters/Marco Bello)

Independientemente de lo que fue el combate, el evento fue objeto de críticas y elogios en la previa entre aquellos que valoran la difusión de la disciplina y los que creen que se degrada el deporte. “Independientemente de lo que pase mañana en el ring, el mundo ahora debe respetar a Jake Paul. Un niño que conquistó las redes sociales y se enamoró del boxeo y ha entrenado tan duro como cualquiera y ha traído millones de nuevos fanáticos al deporte y está brindando una gran actividad a los boxeadores que pelean en sus carteleras”, aseguró en sus redes sociales Mauricio Sulaiman, el reconocido presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

El campeón mundial de los pesados del CMB entre 2015 y 2020, Deontay Wilder, expresó su escepticismo sobre el combate. “Creo que las peleas de Paul, en general, ya han sido guionadas. Es mi opinión firme. Puede que sea lo que sea y que lo que veamos sea lo que obtengamos. Pero realmente creo que está guionada. Y lo pienso aún más con esta pelea porque ahora estás peleando con alguien en activo, un excampeón que sigue en activo. Es decir, es un boxeador de verdad. Tiene que haber un guión”, dijo el norteamericano que años atrás era una de las dos grandes estrellas de la divisional junto con, precisamente, Joshua.

El camino para AJ ahora es un interrogante, porque siempre está latente la chance de una pelea contra un Tyson Fury que anunció su retiro en enero de este año tras caer ante Oleksandr Usyk por segunda vez consecutiva. De todos modos, muchas voces advierten que podría dar marcha atrás en esa decisión para un gran evento contra Joshua.

Debates a un costado, se especula que Jake Paul y Anthony Joshua repartieron una bolsa de unas 100 millones de libras para cada uno a partir de este comentado evento.

Se cree que Jake Paul y Anthony Joshua embolsarán 100 millones de libras cada uno por este evento (Foto: Reuters/Marco Bello)