Quiénes son los dos hombres que murieron en el accidente que involucró a Anthony Joshua: “Gran tristeza”

El boxeador Anthony Joshua se encuentra estable tras el accidente de tránsito ocurrido en Nigeria, en el que dos de sus amigos más cercanos, Latif Ayodele y Sina Ghami, perdieron la vida mientras viajaban junto a él en un vehículo SUV, según confirmó The Sun. El siniestro tuvo lugar en la autopista Lagos-Ibadan, reconocida como la carretera más peligrosa del país africano.

El accidente ocurrió cuando el Lexus en el que viajaban Joshua, Ayodele, Ghami y otros dos hombres, conducido por un chofer local, perdió el control durante una maniobra de adelantamiento a alta velocidad e impactó contra un camión estacionado. Según funcionarios nigerianos citados en el medio inglés, dos de los pasajeros salieron ilesos, mientras que Ayodele y Ghami fueron declarados muertos en el lugar del choque. Joshua y el otro superviviente fueron hospitalizados de inmediato.

La última información difundida por el Gobierno del estado de Ogun asegura que Joshua está consciente y ya se ha comunicado con su familia. El parte señala: “Anthony Joshua y otro pasajero fueron evacuados de inmediato a un centro médico especializado en Lagos. Tras evaluaciones clínicas integrales, los médicos han confirmado que ambos pacientes están estables y no requieren intervención médica de emergencia en este momento. Se ha conformado un equipo médico completo que continuará monitoreándolos de cerca”.

Latif Ayodele, quien murió en el accidente, junto a Antony Joshua

Ayodele, quien se presentaba en línea como Healthy Mindset, era amigo de Joshua desde mucho antes de la fama del boxeador. Se desempeñó como entrenador personal y compartió en 2015 su primera publicación en Instagram junto al campeón, poco después de que Joshua ganara su primer título mundial contra Charles Martin. Latif, cuyo nombre original era Kevin Ayodele antes de su conversión al islam (como Latif Ayodele o Abdul Latif, apodado Latz), también fue futbolista en equipos británicos como Aylesbury United y Northwood.

Sina Ghami, por su parte, ejercía como preparador físico de Joshua y era una figura constante en su entorno durante los entrenamientos y combates. Ghami estuvo en la esquina de Joshua en diciembre, cuando el boxeador noqueó a Jake Paul en Miami. En la mañana del accidente, el preparador había publicado una foto en el aeropuerto al llegar a Lagos, mientras que Joshua subió a Instagram horas antes del siniestro un video jugando al tenis de mesa con Ayodele.

Sina Ghami, preparador físico de Joshua, falleció en el accidente

La versión oficial transmitida por el portavoz de Anthony Joshua, citada por The Sun, expone: “Joshua estuvo involucrado en un accidente vial en Lagos, Nigeria, en el día de hoy. Con gran tristeza se ha confirmado que dos amigos cercanos y miembros de su equipo, Sina Ghami y Latif Ayodele, han fallecido trágicamente”.

“Matchroom Boxing y 258 BXG pueden confirmar que Anthony ha sufrido lesiones a raíz del accidente y fue trasladado al hospital para exámenes y tratamiento. Se encuentra en condición estable y permanecerá bajo observación médica. Nuestras condolencias más profundas y oraciones están con las familias y amigos de todos los afectados; rogamos que se respete su privacidad en estos momentos tan difíciles. No se harán más comentarios por el momento”, concluyó.

El viaje de Joshua a Lagos habría comenzado el domingo, según indica el medio británico, y el grupo tenía previsto permanecer una semana. La pérdida de dos figuras fundamentales de su círculo íntimo en estas circunstancias representa un duro golpe personal mientras el púgil británico permanece bajo vigilancia médica.

Por otro lado, quien se expresó en redes sociales fue el youtuber Jake Paul, que venía de sufrir una dura derrota por nocaut a manos de Joshua. “Descansen en paz Sina Ghami y Kevin “Latif / Latz” Ayodele. Mis condolencias están con sus familias, amigos y AJ", indicó en su cuenta de X (antes Twitter).

El posteo de Jake Paul