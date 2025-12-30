Las causas detrás del trágico accidente que sufrió Anthony Joshua en Nigeria

Se conocieron las causas del trágico accidente

La mañana del lunes, un accidente de tránsito en la autopista Lagos-Ibadan dejó como saldo dos personas fallecidas y tres sobrevivientes, entre ellos el reconocido boxeador británico-nigeriano Anthony Joshua, quien sufrió heridas leves. El Cuerpo Federal de Seguridad Vial de Nigeria (FRSC), replicado por el portal nigeriano Premium Times, informó que el siniestro se produjo cuando el vehículo en el que viajaba el deportista perdió el control tras intentar adelantar a alta velocidad a otro automóvil, impactando contra un camión estacionado en la banquina de la carretera. El exceso de velocidad y una maniobra imprudente de adelantamiento habrían sido los factores que ocasionaron el choque, según las autoridades.

El accidente se registró cerca de las 11:00 en la localidad de Makun, estado de Ogun, mientras el campeón de peso pesado se encontraba de vacaciones en Nigeria visitando a su familia, luego de su victoria ante Jake Paul en Miami. De acuerdo con la información recabada por Premium Times y Europa Press, el todoterreno Lexus en el que viajaba Joshua, con matrícula KRD 850 HN, iba ocupado por cinco hombres adultos. Dos de ellos perdieron la vida, mientras que uno resultó lesionado y los otros dos, incluido el boxeador, salieron con heridas menores.

En la declaración difundida por el FRSC, Olusegun Ogungbemide, Oficial de Educación Pública del organismo, explicó: “Los informes preliminares indican que el SUV negro, matrícula KRD 850 HN, supuestamente perdió el control mientras intentaba adelantar a otro vehículo a alta velocidad y chocó con un camión comercial rojo estacionado al costado de la carretera”. Premium Times reportó que la policía estatal del comando de Ogun también atribuyó la causa principal del siniestro al exceso de velocidad.

El accidente, que ocurrió nueve días después del combate en el que Anthony Joshua noqueó a Jake Paul, movilizó a equipos de emergencia y seguridad. “La víctima herida fue trasladada a un centro médico para recibir tratamiento, mientras que los cuerpos de los fallecidos fueron depositados en la morgue de Livewell en Ajaka, Sagamu”, detalló el FRSC en el comunicado reproducido por Premium Times. El organismo confirmó que notificó a la División de Tráfico de la Policía de Nigeria y mantiene investigaciones en curso para esclarecer por completo las circunstancias del hecho.

El gobierno del estado de Ogun se refirió al incidente como “trágico y profundamente doloroso” a través de un comunicado firmado por Kayode Akinmade, Asesor Especial del Gobernador sobre Información y Estrategia. “Anthony Joshua y el conductor del vehículo fueron rescatados por personal de seguridad adscrito a su convoy y llevados a un hospital, donde están recibiendo atención médica”, transmitió el funcionario.

Las autoridades estatales instaron a los conductores a extremar la precaución en carretera, especialmente durante la temporada festiva, periodo en el que se incrementa el flujo vehicular.

Por su parte, el presidente de Nigeria, Bola Tinubu, mantuvo una comunicación telefónica con el boxeador y con su madre tras el accidente. “Hablé con AJ por teléfono para expresarle personalmente mis condolencias por el fallecimiento de sus dos compañeros. Le deseé lo mejor y recé por él. Me aseguró que está recibiendo la mejor atención en el hospital”, recogió un comunicado firmado por Bayo Onanuga, Asesor Especial del Presidente en Información y Estrategia, citado por Premium Times.

Joshua venía de vencer a Jake Paul en Miami (Reuters)

La autopista Lagos-Ibadan es una de las más transitadas del país y escenario frecuente de accidentes mortales. El FRSC subrayó: "Las principales causas de los accidentes, el exceso de velocidad y los adelantamientos indebidos, constituyen graves infracciones de tránsito y siguen estando entre las principales causas de accidentes mortales en las carreteras de Nigeria“. El organismo pidió a los conductores evitar maniobras riesgosas y a las autoridades reforzar la vigilancia, sobre todo en rutas de alta circulación.

Hasta el momento, las primeras pericias no hallaron evidencia de consumo de alcohol o estupefacientes entre los involucrados, aunque las investigaciones continúan y se esperan informes forenses. Según fuentes citadas por Daily Mail Sport, la policía local aseguró que Anthony Joshua sufrió lesiones “menores” y se encuentra “estable”. No obstante, personas cercanas al boxeador manifestaron al medio británico preocupación por posibles lesiones más severas, particularmente en las costillas y la rodilla.

En lo que respecta a su carrera deportiva, el boxeador tenía previsto reanudar su preparación física tras una semana de descanso para enfrentar en marzo al kickboxer Rico Verhoven en Arabia Saudita, antes del tan esperado enfrentamiento ante Tyson Fury programado supuestamente para septiembre u octubre.

El Cuerpo Federal de Seguridad Vial reiteró su compromiso con la seguridad en las rutas del país y la necesidad de mantener campañas educativas para reducir el número de siniestros y víctimas fatales. “El Mariscal del Cuerpo, Shehu Mohammed, extiende sus más sinceras condolencias a las familias de los fallecidos y desea a la víctima herida, Anthony Joshua, una pronta recuperación”, señaló el comunicado replicado por Premium Times.