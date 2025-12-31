“Tengo dolor en todo el cuerpo”: la desgarradora frase de Anthony Joshua tras el accidente en el que murieron sus dos amigos

Anthony Joshua, ex campeón mundial de boxeo de peso pesado, permanece internado en un hospital de Nigeria luego de sobrevivir a un accidente automovilístico que provocó la muerte de dos de sus colaboradores más cercanos. Tras el siniestro, el boxeador declaró: “Siento dolor en todo mi cuerpo”, frase que reprodujeron los diarios británicos The Sun y Mirror.

Joshua resultó herido el lunes por la mañana cuando un Lexus 4x4 en el que viajaba junto a sus amigos Sina Ghami y Latif “Latz” Ayodele perdió el control y chocó contra un camión estacionado en la autopista Lagos-Ibadan, conocida por su elevado índice de siniestros viales. La colisión provocó la muerte instantánea de Ghami y Ayodele, quienes acompañaban al deportista durante unas vacaciones y se dirigían hacia Sagamu para celebrar el Año Nuevo en familia.

Según recogió The Sun. testigos del accidente refirieron que el pugilista gritó por las heridas mientras era auxiliado. Los exámenes médicos realizados posteriormente no detectaron fracturas, pero los médicos dispusieron su internación para observación y nuevos estudios.

La organización Matchroom, promotora de Joshua, confirmó que el deportista británico de 36 años se encuentra en condición estable y bajo monitoreo permanente en el Hospital Internacional Duchess de Lagos, uno de los centros médicos privados más reconocidos de Nigeria, cuyo costo diario alcanza las 2.000 libras esterlinas (casi 2.700 dólares), según especificó el rotativo. La madre del boxeador, Yeta Odusanya, permanece a su lado desde el primer momento.

En esta foto proporcionada por el Cuerpo Federal de Seguridad Vial, la gente se reúne en la escena del accidente del boxeador británico Anthony Joshua en Lagos, Nigeria, el lunes 29 de diciembre de 2025. (Federal Road Safety Corps vía AP)

El accidente se produjo apenas diez días después de que Joshua celebró una victoria por nocaut ante el youtuber estadounidense Jake Paul en Estados Unidos, combate que le reportó cerca de 70 millones de libras esterlinas (casi 95 millones de dólares). El impacto emocional y físico del siniestro ha generado especulaciones en torno a la continuidad de su carrera y la posibilidad de posponer un eventual enfrentamiento ante el también británico Tyson Fury.

Fuentes cercanas al entorno del boxeador manifestaron al medio británico que el dolor físico que padece Joshua se ve agravado por las secuelas psicológicas del accidente, en especial por la pérdida de dos figuras fundamentales de su círculo íntimo.

El accidente tuvo lugar poco después de las 11 de la mañana del lunes, cuando el vehículo en el que viajaba el grupo perdió el control, supuestamente por exceso de velocidad y un reventón de neumático, impactando contra un camión que se hallaba detenido para descargar un cargamento de soja. Según el comandante de policía Babatunde Akinbiyi, las condiciones de la “Autopista de la Muerte” de Lagos-Ibadan contribuyeron a la tragedia: en los últimos tres meses, ese tramo de 80 millas ha registrado al menos 73 fallecidos y en los últimos dos años, la cifra se eleva a 645 víctimas.

El boxeador y el conductor local contratado se encontraban sentados en el lado opuesto al de Sina Ghami y Latif Ayodele, lo que les permitió sobrevivir. Un segundo vehículo, un Mitsubishi 4x4 que transportaba al equipo de seguridad, no sufrió daños y sus ocupantes resultaron ilesos.

Sina Ghami, de profesión rehabilitador deportivo y entrenador de ejercicios, colaboró con Joshua durante más de una década y lo asistió en la preparación de grandes combates, como la pelea por el título mundial ante Wladimir Klitschko en 2017. Ghami también era cofundador del gimnasio Evolve Gym en Londres y se especializaba en lesiones musculoesqueléticas y ejercicios correctivos.

Latif “Latz” Ayodele había sido parte del entorno de Joshua antes de que el boxeador alcanzara la fama internacional. Amigo de la infancia, Latz jugó al fútbol en clubes como Aylesbury United, Tooting & Mitcham United, Hillingdon Borough, AFC Hayes, Chalfont Wasps y Northwood antes de sumarse al equipo personal del púgil. Tras su fallecimiento, se organizó una campaña de recaudación de fondos para construir una mezquita en su honor y financiar proyectos de agua potable en África, que ya superó las 160.000 libras esterlinas (aproximadamente 215 mil dólares).

El presidente de Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, aseguró que mantuvo contacto telefónico tanto con Joshua como con su madre, y confirmó que el boxeador “recibe la mejor atención médica posible”. La familia y el entorno del deportista han optado por mantener en reserva los detalles sobre la evolución de su estado de salud.

El trágico accidente pone en entredicho los planes para la mega pelea entre Anthony Joshua y Tyson Fury, prevista para el próximo año y que podría haber generado ingresos superiores a los 100 millones de libras esterlinas.

Actualmente, las autoridades de Nigeria investigan las causas del accidente y la responsabilidad sobre las condiciones que rodearon el choque, incluida la presencia del camión estacionado en la ruta. La familia y allegados de Sina Ghami y Latif Ayodele realizan gestiones para repatriar los cuerpos a Reino Unido.

Por otra parte, la familia de Anthony Joshua confirmó, según declaraciones recogidas por The Sun, que el boxeador “está respondiendo al tratamiento” tras el accidente, según declaraciones de su tío Robert, quien indicó que aún no han podido visitarlo en el hospital pero reciben reportes constantes de las autoridades y el equipo médico. Adedamola Joshua, otro tío del deportista, explicó que el pugilista llevaba menos de seis horas en Nigeria cuando ocurrió el siniestro y que la noticia impactó profundamente a toda la familia.

El gobierno del estado de Ogun informó que tanto Joshua como el conductor fueron trasladados de inmediato a un centro médico especializado en Lagos, donde los exámenes clínicos determinaron que ambos se encontraban estables y no requerían intervenciones de urgencia.