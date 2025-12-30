Revelaron nuevos detalles del trágico accidente que involucró al boxeador Anthony Joshua: “Fue realmente impactante”

En esta foto proporcionada por el Cuerpo Federal de Seguridad Vial, la gente se reúne en la escena del accidente del boxeador británico Anthony Joshua en Lagos, Nigeria, el lunes 29 de diciembre de 2025. (Federal Road Safety Corps vía AP)

El trágico accidente en Nigeria que involucró al boxeador Anthony Joshua y que le costó la vida a sus dos amigos que iban a bordo de una camioneta SUV Lexus causó conmoción en el mundo del deporte y se conocieron nuevos detalles que surgieron tras la investigación preliminar.

Según confirmaron este martes las autoridades de la Policía de Tránsito de Nigeria, el vehículo que transportaba a Joshua perdió el control y chocó contra un camión estacionado. El incidente dejó al reconocido boxeador británico con lesiones leves, mientras que dos de sus más cercanos amigos, Latif Ayodele y Sina Ghami, perdieron la vida de manera instantánea. La tragedia amplifica la preocupación sobre la seguridad vial en la peligrosa autopista Lagos-Ibadan y genera incertidumbre sobre el futuro deportivo del vencedor de la pelea contra Jake Paul, que permanece hospitalizado.

De acuerdo al relato del comandante policial Babatunde Akinbiyi que recogió el diario inglés The Sun, los primeros análisis señalan que el vehículo “experimentó una explosión de neumático provocada por el exceso de velocidad”, lo que llevó a una maniobra fallida de adelantamiento. La SUV, conducida por un chofer local, golpeó a un camión parado fuera de la calzada, junto a uno de los carriles internos de la autopista de tres vías. Las imágenes del lugar muestran los destrozos del vehículo y la complejidad del rescate. Tanto Joshua como el conductor —ambos sentados en la parte izquierda— lograron sobrevivir. El conductor sigue internado en cuidados intensivos.

Después del siniestro vial, Anthony Joshua fue trasladado a un centro de salud en Lagos, donde permanece en condición estable. El vocero del boxeador emitió un mensaje en el que afirmó que el pugilista de 36 años estuvo involucrado en un accidente de tráfico en Lagos. “Con profunda tristeza se confirma que dos amigos cercanos y miembros del equipo, Sina Ghami y Latif Ayodele, han fallecido trágicamente. Matchroom Boxing y 258 BXG pueden confirmar que Anthony resultó herido en el accidente y fue llevado al hospital para exámenes y tratamiento. Se encuentra en condición estable y permanecerá bajo observación. Nuestro más sentido pésame y oraciones están con las familias y amigos de los afectados, y pedimos que se respete su privacidad en este momento tan difícil. No se harán más comentarios por ahora”, afirmó el portavoz del boxeador.

Anthony Joshua salvó su vida de milagro en un accidente automovilístico en Nigeria (X ex Twitter)

Por otro lado, la familia del ex campeón mundial de peso pesado habló por primera vez sobre el accidente que involucró ayer al británico, que se encontraba de visita en el país africano, días después de su combate en Miami ante Jake Paul. Adedamola Joshua, tío del boxeador, dijo que la noticia causó un “duro shock” para su entorno, que sólo se enteró del accidente después de varias llamadas de personas que le deseaban lo mejor. “No nos enteramos a tiempo hasta que empezaron a llegar llamadas de gente que preguntaba por él. Fue realmente impactante”, dijo en declaraciones que publicó el sitio PM News de Nigeria.

El peleador visita al país africano con frecuencia, tres o cuatro veces al año, y se transportaba en una camioneta Lexus cuando chocó contra un camión estacionado alrededor de las 11 AM del lunes 29 de diciembre. El accidente se cobró la vida de dos de sus amigos cercanos y miembros del equipo. “Estamos agradecidos de que Anthony y el conductor hayan sobrevivido, pero nos entristece profundamente la pérdida de dos personas muy cercanas a él. Nuestro más sentido pésame a sus familias”, añadió el tío del deportista.

Por su parte, la madre de Joshua, Yeta Odusanya, viajó inmediatamente a Nigeria y en estos momentos acompaña al boxeador en el hospital Duchess International de Lagos. Los testigos grabaron el momento en que el deportista fue liberado del amasijo de hierro y captaron la atención de decenas de curiosos. El hecho de sobrevivir al impacto y la pérdida de sus dos íntimos acompañantes podría dejar secuelas psicológicas en el campeón, quien recibía tratamiento de un profesional de alto rendimiento como Sina Ghami y compartía una amistad de la infancia con Latif Ayodele.

Latif Ayodele, quien murió en el accidente, junto a Antony Joshua

Ambos ocupaban el mismo lado del vehículo que Joshua y, según la reconstrucción policial, fallecieron en el acto. Ghami, experto en preparación física, había acompañado al boxeador en la esquina durante la pelea de diciembre contra Jake Paul, combate que el británico ganó por nocaut.

La magnitud del accidente ha planteado dudas sobre la futura carrera de Anthony Joshua, especialmente cuando estaba en conversaciones para una pelea millonaria de 100 millones de libras (cerca de 135 millones de dólares) contra Tyson Fury. El propio Fury presentó sus condolencias en sus redes sociales y escribió: “Esto es muy triste. Que Dios les conceda un buen lugar en el cielo”, junto a una foto de las víctimas.

Por último, fuentes del entorno del boxeador citaron a The Sun que el regreso al ring de Joshua, previsto para inicios de 2026 tras su derrota ante Daniel Dubois en septiembre de 2024, queda ahora en duda, mientras se recupera en el hospital. El promotor Eddie Hearn había indicado semanas atrás que la prioridad sería concretar el duelo con Fury luego de ese combate.