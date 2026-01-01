Deportes

Impacto en la causa por el trágico accidente que involucró a Anthony Joshua: detuvieron al conductor del vehículo

“Actualmente permanece en custodia”, informó el portavoz policial del estado de Ogun, luego del incidente que le costó la vida a dos amigos del boxeador

El conductor del vehículo implicado en el accidente que costó la vida de dos allegados de Anthony Joshua permanece bajo custodia, según informó la policía nigeriana a la AFP. Las autoridades mantienen un sigilo estricto sobre la investigación y el futuro procesal del conductor, poco después de que los cuerpos de las víctimas fueran preparados para su posible repatriación al Reino Unido.

El accidente ocurrió el lunes cuando el conductor, acompañado por Joshua, su preparador físico Sina Ghami y su entrenador personal Latif Ayodele, ambos fallecidos en el acto, circulaba por una transitada autopista entre Lagos e Ibadan. El SUV en el que viajaban colisionó con un camión detenido en la carretera. Las primeras diligencias, de acuerdo con la Agencia de control y aplicación del código de la ruta (TRACE) del estado de Ogun, indican que “el vehículo circulaba a una velocidad excesiva y uno de los neumáticos estalló antes del siniestro”.

La investigación policial identificó que la tragedia ocurrió poco después de las 11 de la mañana, cuando el Lexus 4x4 en el que viajaba el grupo perdió el control a raíz de un presunto exceso de velocidad y la explosión de un neumático, impactando de lleno contra un camión estacionado que descargaba soja en la autopista.

Momentos después del accidente en Nigeria de Anthony Joshua

Este tramo de carretera, denominado la “Autopista de la Muerte”, presenta una estadística alarmante: tan solo en los últimos tres meses ha registrado, de acuerdo con el comandante Babatunde Akinbiyi, al menos 73 muertes, y en los pasados dos años la cifra llega a 645 víctimas.

A su salida del hospital el miércoles, Anthony Joshua y su madre acudieron al funérarium para despedirse de los integrantes de su equipo, cuyos cuerpos iban a ser trasladados al Reino Unido.

Respecto a la situación del conductor, Oluseyi Babaseyi, portavoz policial del estado de Ogun, precisó a la AFP: "Actualmente permanece en custodia en relación con el accidente de Anthony Joshua“. Agregó que “la investigación sigue su curso” y subrayó el carácter “confidencial” de las actuaciones, sin aclarar si se presentarán cargos formales contra el conductor.

Mientras el boxeador británico sufrió lesiones leves en el accidente, no se ha informado oficialmente sobre su paradero tras su visita al funérarium.

El boxeador y el conductor profesional ocupaban el lado opuesto al de Sina Ghami y Latif Ayodele, lo que resultó decisivo para que sobrevivieran, de acuerdo con lo informado por The Sun. Un segundo automóvil que transportaba a su equipo de seguridad, un Mitsubishi 4x4, no resultó afectado y sus ocupantes salieron ilesos.

El duelo por la pérdida de Sina Ghami y Latif Ayodele se suma a las heridas físicas sufridas por Joshua. Fuentes consultadas por The Sun indicaron que el dolor del deportista se ve acentuado por el impacto psicológico del evento: ambos amigos integraban desde hace años el círculo más íntimo del boxeador durante concentraciones y competencias. Ghami, rehabilitador deportivo y cofundador de Evolve Gym en Londres, colaboró durante más de una década en la preparación física de Joshua, especialmente en combates de alta exigencia como el enfrentamiento ante Wladimir Klitschko en 2017. Por su parte, Latif Ayodele era amigo de la infancia, con pasado en clubes de fútbol como Aylesbury United y Northwood, y se había integrado al equipo personal del púgil mucho antes de que este alcanzara renombre internacional.

La conmoción por el fallecimiento de Latif “Latz” Ayodele activó una campaña benéfica en su memoria, destinada a financiar la construcción de una mezquita y proyectos de agua potable en África. El fondo ya superó las 160.000 libras esterlinas (alrededor de 215 mil dólares), de acuerdo con lo publicado por The Sun.

El accidente se produjo apenas diez días después de que Anthony Joshua obtuviese una victoria en Estados Unidos frente al youtuber estadounidense Jake Paul, combate que le significó una bolsa próxima a 70 millones de libras esterlinas (cerca de 95 millones de dólares).

Estas circunstancias han profundizado la incertidumbre respecto al futuro deportivo de Anthony Joshua, ya que, tras la tragedia, se especula sobre la postergación de la anunciada mega pelea frente a Tyson Fury, cuyo contrato podría superar los 100 millones de libras esterlinas.

