“Tener en el club a Javier es un hecho trascendente, no sólo para Estudiantes, sino también para el fútbol argentino, por todo lo que es él como persona y profesional”, dijo la Bruja en diálogo con La Oral Deportiva, por AM 630. Pero la incursión de Estudiantes en el mercado no se agotará en el mediocampista central. “Lo único confirmado por el momento es lo de Javier y lo de Tití Rodríguez”, señaló el titular del club. En efecto, el mediocampista ofensivo surgido de la cantera, de 22 años, estuvo un año a préstamo en el DC United de la Major League Soccer de la Liga de Estados Unidos. Como la franquicia no hará uso de la opción, el 2 de enero estará entrenándose con el plantel.