Garré también tiene pasado en las selecciones juveniles de Argentina: con la Albiceleste jugó los Sudamericanos Sub 15 de 2015 y el Sub 17 de 2017. No es el único puesto en el que Racing busca reforzarse de cada a un 2020 en el que jugará la Copa Libertadores y además buscará el bicampeonato en la Superliga (está a cuatro puntos del líder Argentinos Juniors). La dirigencia ya mantuvo contacto con San Lorenzo y preguntó por el lateral Andrés Herrera y el delantero por afuera Héctor Fértoli. La cotización del marcador de punta de gran vocación ofensiva luce lejos de lo que pretende abonar la Academia (4.000.000 de dólare), pero por el ex Newell’s (institución que atesora la mitad de la ficha) las negociaciones pueden avanzar.