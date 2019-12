-No. No esperaba nada porque hasta hace un mes yo no sabía qué iba a hacer de mi vida. Entonces no podía estar esperando el llamado... Y en el momento que me decidí a volver a la Argentina preferí Estudiantes, aunque había otras opciones del fútbol argentino que no voy a decir porque no tiene sentido. Había tres o cuatro clubes más. Ahí me pareció que por el tiempo que llevaba hablando con Estudiantes, porque ya había una conexión diferente, y porque es un club que me genera mucha inquietud por muchas cosas que me representan, debía elegirlo. No mucho más que eso. Quiero ser claro porque no me gustaría faltarle el respeto a nadie. En este momento que decidí volver, Estudiantes es el equipo que reunía todas las condiciones con las que yo pienso que me voy a sentir bien.