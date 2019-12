El punta explicó que en esta última temporada, sobre todo después de haber ganado el Mundial de Rusia, sintió que sus compañeros ya lo vieron como un hombre y no más como un juvenil: “(Cuando tienes 18 años) Tienes que respetar una cierta forma de jerarquía y darle la pelota al mejor. Ahora, me dan la pelota y aprovecho más mi oportunidad porque lo he probado”.