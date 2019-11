“Ni me llevé la medalla del segundo contra Once Caldas, la dejé tirada en el vestuario. Me hablan de la imagen que dejó River. ¿Sabés qué chapita está puesta en el trofeo? La de Flamengo, no jodan. Me van a hacer calentar”, respondió ante los planteos de sus compañeros. “Ahora tiene que ganar la Copa Argentina, eh. Si no, afuera”, volvió a golpear el Mosquito. “Repechaje no es estar adentro”, desafió, ante o de que el Millonario está habilitado para disputar la primera fase de la edición 2020 de la Copa.