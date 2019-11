Desde la oficina de videoarbitraje analizaron la jugada pero decidieron no llamar al árbitro Tobar a la pantalla. Si bien la situación desató la controversia, los jueces a cargo del partido acertaron en la determinación: la pelota pega en el codo de De La Cruz, pero no amplía volumen y tampoco impide con su brazo el gol porque de no estar allí su codo la pelota le hubiese pegado en el cuerpo.