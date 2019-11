-Me enloquece que haya jugadores que hablan por atrás con los periodistas. Cuando me di cuenta me sentí un pelotudo terrible. Porque yo si bien no era capitán de Boca, o de Independiente, cada vez que hacíamos reuniones me metía y echábamos a todos del vestuario... Sólo quedaba el plantel. Uno pensaba que ahí nadie hablaba. Nunca sospeché. Pero al venir a Fox, los periodistas a veces me mostraban el teléfono y me decían “mirá tu compañerito”. Porque había uno que seguía jugando y filtraba a lo loco... Yo me quería morir. Me dolió mucho. Porque me crié con tipos grandes que me enseñaron otra cosa. En Platense me bajaron línea Juan Amador Sánchez, Nannini. En Independiente lo hicieron monstruos como Burruchaga, Serrizuela, Gareca, Gordillo. Ahí había muchos códigos.