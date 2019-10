“Wanchope Ábila es jugador para Boca, puede jugar mejor o no, pero es jugador de Boca. Nos va a dar muchas alegrías, nos va a sacar campeón muchas veces; físicamente no está bien, pero es jugador de Boca. Almendra hace lo que puede, es pibe. Zárate... No lo sé. No sé si es jugador de Boca. Es un crack, pero no lo sé. A Soldano, no le podemos caer, hace diez minutos que está. En la semana le tirás una silla de escritorio y la cabecea, y contra River no cabeceó una pelota por la presión, pero hace diez minutos llegó. Palermo, cuando llegó de Estudiantes no la tocaba y terminó siendo figura. Lo que hay que ir a buscar es un técnico para Boca; hay que recuperar una forma de jugar y de vivir un mundo Boca”, reafirmó el concepto.