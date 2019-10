“De Rossi me parece una persona excelente, vive en el mismo edificio que vivo yo y me lo encontré cuando llegó. Lo felicité porque le daba una gran imagen al fútbol argentino. Una vez Angelici me criticó porque yo traje jugadores de edad sin poder de reventa, y esos jugadores de edad ya ganaron una Libertadores el año pasado y ahora llegaron a otra final. Con lo cual no siempre es verdad de que un jugador de edad no lo necesitás. El ejemplo en River fue Francescoli como jugador. Me acuerdo la crítica de Angelici y después hizo algo parecido y hay que tener cuidado con lo que se dice”.