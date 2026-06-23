Mbappé convirtió dos goles en la victoria ante Irak, llegó a los 16 tantos y acecha a Messi como el máximo artillero de los Mundiales

El partido número 100 de Kylian Mbappé con la camiseta de Francia no pudo tener un escenario más apropiado: un doblete ante Irak en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, una victoria por 3-0 y la clasificación anticipada a los octavos de final del Mundial 2026. Pero más allá del resultado, los números que el delantero del Real Madrid acumula a sus 27 años y 184 días colocan su carrera en una dimensión que no tiene comparación en la historia del fútbol francés.

El partido, correspondiente a la segunda fecha del Grupo I, tuvo un capítulo inédito: una tormenta eléctrica obligó a la FIFA a suspender el encuentro al término del primer tiempo durante más de dos horas. La norma del organismo establece que deben transcurrir 15 minutos consecutivos sin actividad eléctrica en un radio de 13 kilómetros del estadio para que los jugadores puedan retornar al campo. La espera se extendió con varias postergaciones del reinicio. “Hicimos un poco de ciclismo para mantenernos activos. Después de eso, paramos a hablar mientras esperábamos para volver a calentar. Todos queríamos reanudar y terminar este partido“, contó el lateral Jules Koundé en declaraciones recogidas por L’Équipe.

PUBLICIDAD

Cuando el juego se retomó, Francia no tardó en liquidar el trámite. Mbappé ya había abierto el marcador a los 13 minutos del primer tiempo con un remate de zurda desde fuera del área, tras una habilitación de Michael Olise. Al inicio del segundo tiempo, un error entre el arquero y un defensor de Irak le entregó el balón a Ousmane Dembélé, quien asistió al capitán francés para el 2-0. Diez minutos después, Dembélé recibió un pase de Olise dentro del área y definió para el 3-0 definitivo. El árbitro del encuentro fue el canadiense Drew Fischer.

El técnico Didier Deschamps valoró la actuación de su equipo tras la larga pausa. “La primera mitad estuvo bien, pero quizá soy demasiado difícil. Tuvimos una recuperación total y no fue fácil con lo que pasó, nos cubrimos y esta noche estoy contento”, declaró el entrenador ante la prensa. Deschamps también se refirió a Dembélé: “Ousmane no tiene preocupaciones, confía en sí mismo y yo también. Tiene que encontrar algunas ideas respecto a su posición en el club. Se siente mejor físicamente”.

PUBLICIDAD

Los récords y estadísticas de Mbappé en sus 100 partidos con Francia

El centenario de Mbappé llegó con una marca sin precedentes en el fútbol europeo. A sus 27 años y 184 días, el delantero del Real Madrid se convirtió en el jugador más joven de la historia de Les Bleus en alcanzar las 100 internacionalidades, con una diferencia amplia respecto al anterior poseedor del registro: Patrick Vieira lo había conseguido a los 30 años y 145 días. Detrás de Vieira en esa clasificación aparecen Antoine Griezmann (30 años y 203 días) y Thierry Henry (30 años y 291 días).

La precocidad de Mbappé también se mide en comparación con las estrellas activas presentes en este Mundial. Lionel Messi llegó a su partido número 100 a los 27 años y 362 días; Cristiano Ronaldo lo hizo a los 27 años y 254 días. El récord absoluto del jugador europeo más joven en alcanzar ese hito pertenece al español Sergio Ramos, quien lo consiguió a los 26 años y 357 días.

PUBLICIDAD

Las estadísticas de Mbappé en sus primeras 100 internacionalidades redefinen los registros históricos de la selección francesa. Con 58 goles, lidera la tabla de máximos anotadores de Les Bleus por delante de Henry (44), Giroud (42) y Griezmann (41).

En asistencias, también encabeza el ranking con 34, superando a Zidane (25) y Henry (24). A la edad de Mbappé, ningún otro jugador francés había acumulado tantas internacionalidades: Henry tenía 70 a esa edad, Vieira 65 y Griezmann 63.

PUBLICIDAD

A cuántos goles quedó Mbappé de Lionel Messi

Mbappé acecha a Messi en la carrera por ser el máximo goleador de la historia de los Mundiales (Reuters/James Lang)

Con el doblete ante Irak, Mbappé llegó a 16 goles en Copas del Mundo a lo largo de su carrera, cifra que lo empareja con el alemán Miroslav Klose, quien hasta este torneo ostentaba el récord de máximo anotador en la historia de los Mundiales. En la tabla de goleadores del Mundial 2026, el delantero del Real Madrid sumó su tercer y cuarto tanto del torneo, lo que lo colocó por encima de Jonathan David de Canadá y Deniz Undav de Alemania, quienes tenían tres conquistas.

Mbappé quedó a dos goles de Messi en el historial mundialista, ya que el argentino acumula 18 tantos. En la tabla de goleadores del torneo en curso, la distancia es de uno: Messi lleva cinco y el francés cuatro, tras el doblete del capitán de Argentina ante Austria.

PUBLICIDAD

Mbappé, elegido hombre del partido ante Irak, ya tenía la vista puesta en el siguiente objetivo. “Vamos a recuperarnos bien y centrarnos en el partido contra Noruega”, afirmó al recoger el galardón.

Con seis puntos en dos fechas, Francia y Noruega lideran el Grupo I. Irak cierra la tabla sin unidades, tras caer también 4-1 ante los noruegos en su debut. El cuadro de Graham Arnold buscará su primera victoria el 26 de junio ante Senegal en Toronto, mientras que los galos cerrarán la fase de grupos ese mismo día frente a Noruega en Boston.

PUBLICIDAD