República Dominicana prepara una inyección semestral gratuita contra el VIH desde septiembre

El plan arrancaría en septiembre con una prueba acotada y escalamiento posterior, mientras un taller oficial dejó sobre la mesa una cifra de deserción terapéutica que inquieta a las autoridades. (Imagen Infobae, archivo)

República Dominicana prevé incorporar desde septiembre una inyección semestral contra el VIH como parte de un plan piloto gratuito dirigido primero a sectores vulnerables. La medida ofrecería una alternativa a la toma diaria de pastillas en un país donde se estima que viven con el virus unas 85,000 personas.

El nuevo esquema se aplicaría con Yeztugo, nombre comercial del lenacapavir, y se ampliaría de forma progresiva durante 2027, según informaron medios locales a partir de un taller organizado por el Consejo Nacional para el VIH y el Sida. En ese encuentro, las autoridades también expusieron que unas 20,000 personas han abandonado el tratamiento, en su mayoría migrantes haitianos.

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En lo que va del año se realizaron 194,423 pruebas, mientras la incidencia anual de nuevos contagios ronda los 4.000 casos. Cada año, además, unas 1.300 personas mueren por enfermedades relacionadas con el virus.

El cambio que evalúan las autoridades apunta a reemplazar, para parte de la población, un esquema cotidiano que puede dificultar la adherencia. De acuerdo con la información difundida en el taller “VIH en la agenda pública: herramientas claves para un periodismo informado y responsable”, la nueva herramienta se enfocará al inicio en personas con mayores barreras para sostener la prevención o el tratamiento.

Con más de 194.000 análisis este año y miles de diagnósticos anuales, el país enfrenta un escenario de apoyo externo menguante y mira a 2027 como fecha de expansión gradual del esquema (Imagen Ilustrativa Infobae)

El abandono del tratamiento y los recortes de fondos

El director del Consejo Nacional para el VIH y el Sida (Conavihsida), Rafael Enrique González, informó que de las 85.000 personas que viven con VIH en el país, alrededor de 20,000 dejaron el tratamiento por distintas razones. Los grupos más vulnerables siguen siendo los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y las trabajadoras sexuales.

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Las autoridades sostienen que, frente a una población nacional de más de 10 millones de habitantes, los indicadores permanecen bajo control. Aun así, el abandono del tratamiento y la necesidad de reforzar la prevención siguen entre los principales desafíos de la respuesta sanitaria.

El despliegue de esta estrategia ocurrirá en un escenario de contracción del apoyo externo. El gobierno de Estados Unidos ya suspendió la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y, para 2030, el país recibirá la última ayuda del Fondo Mundial, por USD 9,8 millones.

A escala global, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida registró 570,000 muertes en 2025, un 9,5% menos que el año anterior. Ese mismo año se contabilizaron 1.2 millones de nuevos casos, una reducción del 7,6%.

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El plan arrancaría en septiembre con una prueba acotada y escalamiento posterior, mientras un taller oficial dejó sobre la mesa una cifra de deserción terapéutica que inquieta a las autoridades, según el Conavihsida.

Según Onusida, ese descenso responde a los esfuerzos de los gobiernos para enfrentar el virus, aunque el organismo advirtió que los recortes en el financiamiento internacional pueden afectar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento, sobre todo en las poblaciones más vulnerables.

¿Qué dicen los organismos internacionales?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó en julio de 2025 el uso del lenacapavir inyectable dos veces al año como una nueva opción de prevención frente al VIH. El organismo lo definió como una herramienta adicional de PrEP para personas con dificultades para seguir esquemas diarios, expuestas al estigma o con acceso irregular a servicios médicos.

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La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos aprobó Yeztugo en junio de 2025 como la primera opción de PrEP inyectable de aplicación semestral para reducir el riesgo de infección por VIH-1 adquirido sexualmente en adultos y adolescentes con un peso mínimo de 35 kilogramos, según Diario de Salud.