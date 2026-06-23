El régimen de Irán le respondió a Trump y aseguró que administrará Ormuz pese a las advertencias de Washington

El jefe negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf (EP)

El régimen de Irán respondió el lunes por la noche a las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre el estrecho de Ormuz y afirmó que administrará esa estratégica vía marítima, al tiempo que defendió los avances logrados en las negociaciones entre Washington y Teherán para alcanzar un acuerdo permanente sobre Medio Oriente.

El jefe negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, sostuvo que las condiciones en el estrecho de Ormuz cambiaron tras la guerra y descartó un regreso al escenario previo al conflicto.

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“Todos deben saber que la administración del estrecho de Ormuz nunca volverá a ser lo que era antes de la guerra”, afirmó Qalibaf, citado por la agencia estatal IRNA. El funcionario agregó: “Por supuesto, se respetarán las normas internacionales, pero Irán administrará el estrecho de Ormuz”.

Las declaraciones llegaron horas después de que Trump asegurara que Estados Unidos mantiene el control de esa ruta marítima y cuenta con capacidad para garantizar la seguridad de la navegación. “Tenemos el control total del estrecho; contamos con una armada capaz de imponer un bloqueo”, declaró el mandatario durante una actividad en la Casa Blanca.

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El intercambio de mensajes se produjo mientras ambas partes intentan avanzar en un acuerdo más amplio tras la firma de un memorando de entendimiento que abrió una tregua temporal y estableció un plazo de 60 días para negociar cuestiones de seguridad regional y aspectos relacionados con el programa nuclear iraní.

Las declaraciones llegaron horas después de que Trump asegurara que Estados Unidos mantiene el control de esa ruta marítima y cuenta con capacidad para garantizar la seguridad de la navegación (REUTERS)

Qalibaf participó el lunes en Suiza de una primera ronda de conversaciones con representantes estadounidenses y destacó los resultados obtenidos.

“Desde mi punto de vista, este viaje ha dado lugar a grandes logros, especialmente en lo que respecta a las discusiones sobre el estrecho, las relacionadas con Líbano, la cuestión de las exenciones petroleras y el tema del desbloqueo de los activos congelados, que es uno de los avances que estamos logrando”, expresó en un video publicado en Telegram.

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También remarcó que las negociaciones continuarán. “Por supuesto, creemos que apenas estamos al inicio de este trabajo y debemos continuar con nuestros esfuerzos”, señaló.

Por su parte, Trump lanzó una advertencia sobre el cumplimiento de los compromisos asumidos por Teherán. “Si Irán no cumple con el acuerdo o no se comporta como debe, haré lo que tenga que hacer”, afirmó ante periodistas.

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El mandatario también sostuvo que espera avances en materia de supervisión nuclear y aseguró que Irán aceptará inspecciones amplias para garantizar lo que describió como “honestidad nuclear”.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, estrecha la mano del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif en una reunión cuatripartita entre Estados Unidos, Irán, Pakistán y Catar en el complejo hotelero de lujo Burgenstock (REUTERS)

Otro punto de desacuerdo surgió en torno a los fondos iraníes desbloqueados tras el entendimiento bilateral. Trump afirmó que esos recursos terminarán destinados a la compra de productos estadounidenses. “Todo ese dinero volverá en forma de compras de alimentos que necesitan desesperadamente”, sostuvo.

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Sin embargo, autoridades iraníes rechazaron esa interpretación. El gobernador del Banco Central de Irán, Abdolnaser Hemmati, indicó que el memorando vigente no obliga a Teherán a adquirir productos agrícolas estadounidenses y señaló que los recursos podrán utilizarse para otros bienes autorizados por el régimen de sanciones.

En paralelo, Qalibaf acusó a Israel de intentar obstaculizar las conversaciones. Según afirmó, el gobierno israelí se encuentra “ferozmente opuesto a este proceso de negociación, al que ve como una amenaza para su propia existencia y busca sabotearlo”.

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Teherán también insiste en que Líbano debe formar parte del acuerdo destinado a poner fin al conflicto regional, mientras continúan las negociaciones entre representantes iraníes y estadounidenses.

(Con información de AFP)