Una vez que el árbitro brasileño Wilton Sampaio se llevó el silbato a la boca y marcó el final del encuentro, Fantino comenzó su descargo: “Solo lo puede entender un futbolero. Cuando pasan estas cosas le agradezco a Dios que me haya puesta a relatar en otra época. Solo eso. Me pongo en la piel de mis compañeros que están haciendo la campaña de Boca y debe ser durísimo. Solo gracias que me tocó relatar en la época de Bianchi. Estoy triste”.