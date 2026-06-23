Técnico de Croacia elogia a Panamá antes del Mundial 2026: “Se encuentra entre los treinta mejores equipos del mundo”

Panamá y Croacia disputarán la fecha 2 del Mundial 2026 en el Grupo L. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La selección de Croacia afronta este martes un duelo ante Panamá en el Toronto Stadium, donde buscará corregir los errores defensivos que provocaron su reciente caída frente a Inglaterra y afianzar su posición en el Grupo L del Mundial 2026. Tras la derrota por 4-2 en Dallas, el equipo dirigido por Zlatko Dalić confía en recuperar la solidez y la concentración para encaminar su clasificación.

Dalić habló del partido en conferencia de prensa recogida por EFE: “La selección de Panamá realmente juega bien, se encuentra entre los treinta mejores equipos del mundo, que ha tenido pocas derrotas y tiene experiencia en partidos difíciles”, expresó el técnico. A pesar de destacar la calidad y el carácter combativo del rival, el entrenador aseguró: “Ellos serán tan buenos cuanto se lo permitamos”.

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El seleccionador croata explicó que la prioridad para este partido radica en fortalecer la defensa, tras las concesiones que facilitó el triunfo inglés. “Tenemos que ser mejores que la última vez, reparar y corregir los errores que cometimos, sobre todo en defensa”, admitió Dalić, quien agregó que la desconcentración se pagó caro: “Le dimos un buen regalo al rival en el último partido. Nos costó mucho, pusimos mucha energía y esfuerzo para marcar goles y al final perdimos”.

Qué espera Croacia de los panameños

De acuerdo con EFE, Dalić también elogió el planteamiento táctico de Panamá. “Juega con un 5-4-1, es muy responsable, se repliega detrás del balón y, cuando recupera, tiene tres jugadores muy rápidos al frente. Tenemos que pararlos”, analizó el croata. En ese sentido, reconoció que el equipo canalero mostró un nivel superior al de Ghana en el debut y no mereció la derrota.

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Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Conferencia de prensa de Croacia - Estadio de Toronto, Toronto, Canadá - 22 de junio de 2026. El seleccionador de Croacia, Zlatko Dalic, durante la conferencia de prensa. REUTERS/Thomas Mukoya

El mediocampista de Manchester City, Mateo Kovačić, se refirió al momento de la selección europea y la necesidad de elevar la exigencia: “Nos centraremos en nosotros mismos para mostrar nuestra mejor versión”, declaró Kovacic, quien aseguró sentirse recuperado tras dos meses complicados. Según recogió EFE, el plantel croata cuenta con todos sus jugadores disponibles y sin dudas para el encuentro.

La confianza de Panamá antes del cruce

Panamá, por su parte, llega con la necesidad de sumar tras su derrota por 1-0 frente a Ghana. El entrenador del equipo panameño, Thomas Christiansen, valoró el desafío de enfrentar a un rival europeo: “Sabemos que Croacia es una de las selecciones más fuertes del grupo, pero hemos demostrado que podemos competir contra cualquiera”, afirmó Christiansen en declaraciones a medios panameños previas al encuentro.

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El técnico panameño sostuvo que su equipo “no renunciará a su identidad”. “Nuestra fortaleza está en el trabajo colectivo, la intensidad y la disciplina táctica. Queremos crecer en este torneo y cada partido es una oportunidad para mostrarlo”, añadió Christiansen, quien destacó la motivación de sus jugadores ante la posibilidad de enfrentarse a figuras de talla mundial.

Además, Christiansen resaltó la evolución de su plantel en los últimos meses y la importancia de mantener la confianza: “Venimos trabajando para este tipo de partidos. Afrontamos el reto con humildad y con la convicción de que podemos hacer historia”, señaló el entrenador. Entre los puntos fuertes de Panamá, mencionó la compacidad defensiva y la velocidad en ataque, factores que buscarán explotar ante un rival que necesitará tomar la iniciativa.

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FOTO DE ARCHIVO. Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo L - Inglaterra vs Croacia - Estadio Dallas, Arlington, Texas, EEUU - 17 de junio de 2026. Los jugadores de Croacia posan para una foto grupal antes del partido. REUTERS/Issei Kato

El respaldo de la comunidad croata en Canadá

La comunidad croata en Canadá será importante, según Dalić, quien calificó a la afición como posible “duodécimo jugador” en el estadio de Toronto. “Esperamos sentir su apoyo y que los jugadores lo aprovechen dentro del campo”, manifestó el técnico europeo.

Dalić recordó que los logros de Croacia en 2018 y 2022 ya forman parte del pasado y que el objetivo inmediato es superar el desafío panameño. “No se puede vivir de la gloria de otros días. Mañana es un nuevo partido”, concluyó el entrenador en rueda de prensa, citado por EFE.