El escándalo que se desató entre el Atlético Madrid y el Barcelona por las declaraciónes de Julián Álvarez

El Atlético de Madrid anunció que llevará al FC Barcelona ante la justicia deportiva de la FIFA por la negociación con Julián Álvarez. La chispa que encendió la disputa fue una frase del propio jugador tras el partido de Argentina ante Austria en el Mundial 2026: “Lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño”. El club rojiblanco respondió sin rodeos y con una posición que no deja margen de negociación.

La declaración de Álvarez en la zona mixta del estadio de Dallas no fue un desliz. El delantero de 26 años admitió haber hablado “con la verdad” con la gente del club y con quienes tenía que hablar, y cuando un periodista le preguntó de forma directa si una transferencia era algo bueno para él, no esquivó la respuesta. La frase recorrió los vestuarios y llegó de inmediato a las oficinas del Atlético, que ya venían con la guardia alta.

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Desde el club rojiblanco, consultado por el diario AS de España, la reacción fue contundente: “Todo el mundo sabe que es un club tramposo”. La acusación apunta al Barcelona, al que señalan como el artífice de una operación de presión sobre un jugador que pertenece a otro equipo. “El Barcelona ha jugado así ya en varias ocasiones”, afirmaron fuentes del Atlético al mismo medio, y pusieron como ejemplo lo ocurrido el verano anterior con Nico Williams. “Forma parte de su estrategia”, añadieron.

El antecedente que más pesa en la memoria rojiblanca es el de Antoine Griezmann. Según las mismas fuentes, el Barcelona intentó vestir al francés de azulgrana “cuando el Atlético se estaba jugando la Champions frente a la Juve”, con promesas de comisiones a su hermana, a su familia y al propio jugador.

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Julián Álvarez pidió una transferencia al término del partido ante Austria, el Atlético de Madrid respondió con una denuncia ante la FIFA

Griezmann terminó en el Barcelona en 2019, y ese episodio marca hoy la forma en que el club colchonero interpreta lo que ocurre con Álvarez. “En el pasado ya hemos visto la forma de funcionar del Barcelona”, dijeron.

Esta vez, el Atlético advierte que la historia no se repetirá. “Las opciones de una venta al Barcelona son cero”, afirmaron, y la posición no admite matices: “O paga la cláusula de 500 millones o nada”. El presidente del club, Enrique Cerezo, ya había dejado clara esa postura antes del Mundial en el Sports Summit Madrid, donde confirmó que la única oferta que el club aceptaría sería la de la cláusula de rescisión. El Real Madrid también presentó una propuesta de 150 millones de euros, que el Atlético rechazó sin abrir la negociación.

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Según informó el periodista Fabrizio Romano, el Barcelona había iniciado contactos con el jugador y lo consideraba un objetivo prioritario para su ataque. El diario Sport añadió que el club catalán prepararía una oferta formal de alrededor de 90 millones de euros más bonus, sin incluir jugadores en la operación.

Las conversaciones entre el entorno del delantero y la dirigencia azulgrana se habían intensificado en las semanas previas al torneo, y el propio Álvarez habría transmitido a su círculo cercano la preferencia de vestir la camiseta del Barcelona.

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Desde el entorno rojiblanco aseguraron que el movimiento del Barcelona estaba orquestado desde semanas antes de que el jugador hablara públicamente (EFE/Mariscal)

Desde el Atlético aseguran que el movimiento estaba orquestado. “En las últimas horas había comidas del entorno azulgrana adelantando lo que iba a ocurrir, algunos riéndose de la jugada: ‘Solo falta que hable el jugador…’“, revelaron fuentes del club a AS.

Y el jugador habló. Aunque Álvarez no mencionó al Barcelona de forma directa en sus declaraciones, desde el Atlético apuntan que la denuncia ante la FIFA ya está en marcha. “Se han topado con un club que no les va a reír la gracia”, cerraron.

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Álvarez llegó al Atlético en agosto de 2024 procedente del Manchester City y acumuló 49 goles en 63 partidos con el equipo del Cholo Simeone. Antes del Mundial, se perdió los amistosos de preparación por un esguince en el tobillo izquierdo sufrido en la semifinal de la Champions League ante el Arsenal.

El delantero volvió a la competencia en los últimos 30 minutos de la goleada ante Argelia, y sumó minutos ante Austria en el partido que Argentina ganó 2-0 con dos goles de Lionel Messi. La selección argentina cerrará la fase de grupos el 27 de junio ante Jordania, con el primer puesto del Grupo J todavía en disputa.

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