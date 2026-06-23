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Las vacaciones soñadas de Mariana Fabbiani en España: “Una semana inolvidable”

La conductora compartió en Instagram un álbum de su escapada por la península ibérica junto a sus padres y su hermana, entre paisajes soñados, paseos tranquilos y jornadas de descanso

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Mariana Fabbiani pasó una semana de vacaciones en España junto a su familia y recorrió Ronda, Marbella y Madrid
Mariana Fabbiani pasó una semana de vacaciones en España junto a su familia y recorrió Ronda, Marbella y Madrid

Mariana Fabbiani eligió España para desconectarse. La conductora argentina viajó junto a su familia (integrada por sus padres, Silvia Mores y Alfredo Fabbiani, y su hermana, Paola) y recorrió durante una semana algunos de los destinos más buscados de la península ibérica: Ronda, Marbella y Madrid. El resultado quedó plasmado en un álbum de fotos que publicó en su cuenta de Instagram y que en pocas horas superó los 4.500 likes.

Dumpcito de una semana inolvidable. Mucho amor, descanso y momentos en familia que voy a atesorar”, escribió la animadora al pie de la publicación, con emojis de corazón, sol y avión. Las imágenes mostraron una escapada sin apuro: playas, paseos, buena mesa y paisajes de postal.

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Ronda abrió el recorrido de Mariana Fabbiani por Andalucía con postales del Tajo y una terraza con vista al valle
Ronda abrió el recorrido de Mariana Fabbiani por Andalucía con postales del Tajo y una terraza con vista al valle
Mariana Fabbiani definió su escapada en España como “una semana inolvidable” con amor, descanso y momentos en familia
Mariana Fabbiani definió su escapada en España como “una semana inolvidable” con amor, descanso y momentos en familia
En Marbella, Mariana Fabbiani visitó Puerto Banús, caminó entre boutiques internacionales y compartió una comida frente al mar
En Marbella, Mariana Fabbiani visitó Puerto Banús, caminó entre boutiques internacionales y compartió una comida frente al mar

El recorrido fotográfico arrancó en Ronda, la ciudad malagueña encaramada sobre el Tajo, uno de los pueblos más fotografiados de Andalucía. Mariana apareció apoyada en el muro del mirador del puente, con el Parador de Turismo al fondo y el sol del atardecer tiñendo el cielo de naranja. Con top negro, pantalón blanco y lentes de sol, la conductora sonrió hacia el horizonte mientras el viento le movía el pelo. En otra imagen del mismo destino, el grupo familiar posó en una terraza con vista panorámica al valle: viñedos, olivares y las sierras de la serranía rondeña como fondo. Fabbiani tomó la selfie desde el primer plano, con sus padres y su hermana detrás.

De Ronda, el viaje continuó hacia la Costa del Sol. En Marbella, la conductora recorrió las calles de Puerto Banús, el enclave de lujo con boutiques de marcas internacionales que cada verano recibe a turistas de todo el mundo. La conductora de DDM caminó por el centro con un vestido largo rosa de encaje y una cartera blanca acolchada al hombro, distendida entre las vidrieras de Dior, Twinset y Sundek. También hubo tiempo para la playa y para una larga comida frente al mar: una foto la muestra en una mesa con mantel blanco y vasos azules, junto a sus padres y su hermana, con el Mediterráneo de fondo y los platos ya terminados. El agua turquesa y los botes anclados en la bahía completaron la escena.

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La gastronomía fue uno de los ejes del viaje de Mariana Fabbiani en España, con platos de playa y cócteles retratados en el álbum
La gastronomía fue uno de los ejes del viaje de Mariana Fabbiani en España, con platos de playa y cócteles retratados en el álbum
La publicación de Mariana Fabbiani en Instagram sobre su viaje por España superó los 4.500 likes en pocas horas
La publicación de Mariana Fabbiani en Instagram sobre su viaje por España superó los 4.500 likes en pocas horas
El itinerario de Mariana Fabbiani en España también incluyó Madrid, con una visita al Parque del Retiro junto a su hermana
El itinerario de Mariana Fabbiani en España también incluyó Madrid, con una visita al Parque del Retiro junto a su hermana

La gastronomía fue otro de los ejes del viaje. El álbum incluyó una imagen de un calamar a la plancha con verduras asadas, servido en un chiringuito de playa con presentación de flor, y otra de una mesa con vajilla pintada a mano con motivos de cacatúas tropicales, junto a un cóctel rosado con borde de chile. Detalles que la conductora eligió inmortalizar como parte del espíritu de la escapada.

El itinerario incluyó también Madrid. Una de las fotos más convocantes del álbum mostró a Fabbiani de espaldas en los jardines del Parque del Retiro, con su hermana, bajo la avenida de árboles que es uno de los sellos del pulmón verde de la capital española. Las dos caminaron abrazadas, de espaldas a la cámara, en una imagen que transmitió la calidez del vínculo.

Entre playa, sobremesas y rincones de postal, la presentadora sorprendió con un video curioso de sus días fuera de Argentina
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Las fotos del viaje de Mariana Fabbiani sumaron escenas de playa, una vista del mar atlántico y un conejo silvestre durante una comida al aire libre
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La publicación en Instagram reunió postales del recorrido familiar por la península ibérica, con paradas en Andalucía, la Costa del Sol y la capital
La publicación en Instagram reunió postales del recorrido familiar por la península ibérica, con paradas en Andalucía, la Costa del Sol y la capital

Los momentos más distendidos también tuvieron lugar en la publicación. Mariana se fotografió en la arena con palmeras de fondo, recostada en la toalla bajo el sol, y también capturó desde la toalla una vista al mar atlántico con su bolso de paja a un costado. Una de las imágenes más curiosas del álbum fue un clip de un conejo silvestre que se acercó a la mesa durante una comida al aire libre y se quedó tranquilo, royendo una zanahoria sobre la alfombra.

La publicación generó decenas de comentarios. “¡Gracias, Mariana, por compartir! ¡Qué hermoso lugar!”, escribió una seguidora. Otros, identificaron los destinos: “Puerto Banús y Ronda”, apuntó una fan, a la que la presentadora le respondió: “Jajaja muy bien”.

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