“¿Vos decís que Alfaro entró apichonado al vestuario?”, le preguntó Sebastián Vignolo, conductor del programa. “Y... Porque cuando hay tres o cuatro porongas sentados en el vestuario, no es lo mismo ir a un equipo en el que hay alguna figurita, que llegar y tenes cuatro”, replicó, sin bajar el tono de la crítica. “Es fuerte lo que estás diciendo: ¿estás diciendo que Alfaro no es un entrenador para un equipo grande?”, azuzó el Pollo. “¿Se interpreta así? Bueno, a mí me pasó esto después de escuchar lo que dijo Alfaro. Por ahí yo no estaba para dirigir equipos grandes, ni equipos chicos. No estaba para dirigir, yo, ¿eh¡ Me di cuenta después, cuando dije ‘me voy a mi casa y no vuelvo más a esto porque sufro’. Yo no estoy para sufrir, no quiero sufrir. Yo la pasé recontra bien como jugador y me sentía como jugador, cuando salía a la cancha, estaba Maradona, estaban los mejores del mundo. Me sentía el mejor, cuando pisaba el césped decía “soy el mejor del mundo”. No me importaba a mí quiénes estaban, me sentía el mejor del mundo. Cuando dirigí, no sentí eso. Quería ganar, decía ‘tengo que salir campéon’. Qué mierda vas a salir campeón, te tenés que preparar para eso, tenés que tener los jugadores para eso, tenés que llegar a que los jugadores estén preparados para eso'”, ensayó una fuerte autocrítica para dar su opinión de lo que entiende que le está pasando a Alfarto por la cabeza.