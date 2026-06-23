Sociedad

Manejaba borracho una retroexcavadora, se llevó puesto siete autos en Entre Ríos y dejó dos personas heridas

El operario de la localidad de Concordia tenía casi dos gramos de alcohol en sangre. Ingresó a la ciudad a gran velocidad y fue colisionando con los vehículos en distintos tramos del camino. Quedó detenido

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La peligrosa secuencia tuvo lugar en Entre Ríos y dejó un saldo de dos personas heridas. El test de alcoholemia arrojó que tenía 1,7 gr/l (Video X)

Un insólito episodio ocurrió este lunes por la tarde en un barrio de Concordia, Entre Ríos, tras el aplastante triunfo de la Selección argentina contra Austria. El episodio involucró una máquina de construcción y siete autos que quedaron con numerosos daños luego de que un hombre en estado de ebriedad los impactara con el vehículo de gran porte.

El video que ilustra esta nota muestra el desastre provocado por un operario de 47 años, al no medir las consecuencias de la peligrosa maniobra de sus actos. El impacto dejó importantes daños materiales y personas heridas que debieron ser asistidas por personal médico.

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El test de alcoholemia posterior confirmó que circulaba con 1,7 gramos de alcohol por litro de sangre, según informaron fuentes policiales a las que pudo acceder el medio local ElOnce.

La secuencia se inició cuando el operario ingresó a la ciudad desde la Ruta Provincial N° 4 al mando de una máquina perteneciente a una empresa privada. El primer impacto ocurrió sobre calle Paula Albarracín de Sarmiento, donde la cargadora embistió un Fiat Siena blanco y le provocó daños de consideración. Sin frenar, el conductor continuó su marcha y metros después golpeó un Renault negro estacionado sobre la misma arteria.

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La recorrida continuó por distintas calles hasta llegar a Presidente Illia, en inmediaciones del barrio El Silencio, donde dos camionetas estacionadas recibieron el impacto de la máquina pesada.

Al menos siete autos resultaron con daños severos
Al menos siete autos resultaron con daños severos

El comisario inspector José María Rosatelli, jefe departamental de Concordia, reconstruyó la secuencia en diálogo con el mismo medio: “Al llegar a la zona del hipódromo, colisiona una camioneta que estaba en el mismo sentido de circulación que la máquina vial. Al chocar y levantarla con su pala la hace cambiar de mano. 800 metros más adelante colisiona otra camioneta que estaba en un semáforo".

El recorrido del conductor continuó unos cuantos metros más adelante y, luego de tomar una mano hacia la izquierda chocó nuevamente. “Previo a detenerse colisiona otros cuatro vehículos estacionados”, relataron. Hubo personas dentro de los autos que resultaron con lesiones, aunque ninguna revestía gravedad.

Durante todo ese trayecto, los vecinos comenzaron a llamar a los servicios de emergencias se multiplicaron ante la trayectoria errática de la máquina. El personal policial tomó conocimiento del hecho cuando la cargadora ingresó por Presidente Illia e inició de inmediato las maniobras para interceptarla.

El operario provocó graves daños a siete vehículos e hirió a dos personas
El operario provocó graves daños a siete vehículos e hirió a dos personas

A pesar de la magnitud del siniestro, las autoridades confirmaron que no hubo heridos graves. Las personas con lesiones fueron trasladadas al Hospital Delicia Concepción Masvernat, donde se estableció que ninguna presentaba riesgo de vida, lo que aportó tranquilidad a los familiares y vecinos que siguieron el operativo.

En cuanto a los daños materiales, tres de los siete vehículos involucrados sufrieron desperfectos casi totales como consecuencia de la violencia de los impactos, mientras que los cuatro restantes registraron daños parciales, principalmente en sus laterales. La Justicia avanza en las actuaciones correspondientes para determinar las responsabilidades penales del conductor y los motivos por los cuales actuó de esa manera.

Un colectivo embistió a varias personas en Mar del Plata y mató a una mujer

Un colectivo atropelló y mató a un peatón al despistarse a la vereda
Una mujer falleció producto del choque

Este mismo lunes, pero en la ciudad balnearia, un colectivo de la línea 532 invadió la vereda del paseo costero y atropelló a un grupo de personas, con el saldo de una mujer muerta y seis heridos trasladados en código rojo al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). El hecho ocurrió en Boulevard Patricio Peralta Ramos y Rivadavia, frente al Skate Park Bristol, uno de los sectores de mayor afluencia del centro de la ciudad.

Según confirmó Infobae, el Municipio de General Pueyrredón informó a través de sus Secretarías de Seguridad y Salud que el personal del SAME certificó el fallecimiento en el lugar. El HIGA precisó que, entre los seis pacientes internados, se encuentra un adolescente de 15 años con traumatismos faciales y fractura en un miembro superior, además de cinco adultos con lesiones de distinta gravedad: traumatismo craneoencefálico con pérdida de conocimiento, fracturas de fémur, cadera y pelvis, y una herida cortante en el cuero cabelludo.

De acuerdo con los primeros testimonios recogidos por el portal local 0223, el vehículo habría sufrido una falla en la dirección antes de subir a la acera. Las causas del siniestro son materia de investigación. En la zona trabajaban efectivos policiales, bomberos, Defensa Civil, Tránsito y la Dirección de Protección a la Víctima.

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