Guatemala

Autoridades en Guatemala piden evacuación preventiva en Zona 5, Villa Hermosa I y San Miguel Petapa por riesgo de desastres

El comunicado de CONRED del 22 de junio pidió evacuar de forma preventiva en sectores de la zona 5 capitalina, Villa Hermosa I y la zona 7 de San Miguel Petapa

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La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) de Guatemala dijo que coordina alertas y operativos para prevenir emergencias por inundaciones o deslizamientos en sectores señalados de la capital y San Miguel Petapa.

La Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres difundió el 22 de junio de 2026 un comunicado para reiterar que las zonas de alto riesgo en Guatemala no deben ser habitadas ni ocupadas de manera permanente. La advertencia apunta a sectores de la zona 5 de la ciudad de Guatemala, Villa Hermosa I y la zona 7 de San Miguel Petapa.

La institución indicó que permanecer en esas áreas representa una amenaza directa ante la posibilidad de deslizamientos, inundaciones u otros eventos que podrían desencadenar emergencias. También pidió atender las recomendaciones de las autoridades y evacuar de forma preventiva para resguardar la seguridad personal y familiar.

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La Secretaría recordó que la prevención no solo corresponde a las instituciones del Estado, sino que requiere la participación activa y la corresponsabilidad de la ciudadanía.

Áreas señaladas y motivos del riesgo

El comunicado de CONRED subraya que las zonas clasificadas como de alto riesgo no deben ser habitadas ni ocupadas de manera permanente. La advertencia se dirige de forma prioritaria a quienes residen en la zona 5 de la ciudad de Guatemala, Villa Hermosa I y la zona 7 de San Miguel Petapa.

CONRED reiteró que las áreas evaluadas como de alto riesgo no deben ocuparse de manera permanente durante la temporada de lluvias en Guatemala (Foto cortesía CONRED)
CONRED reiteró que las áreas evaluadas como de alto riesgo no deben ocuparse de manera permanente durante la temporada de lluvias en Guatemala (Foto cortesía CONRED)

Según la institución, esas áreas han sido objeto de evaluaciones técnicas que indican la presencia de suelos inestables, pendientes pronunciadas o cercanía a cuerpos de agua, factores que incrementan la probabilidad de incidentes como deslaves o inundaciones. CONRED advirtió que la ocupación de estos lugares representa un peligro permanente para la vida de sus habitantes.

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En el caso de Villa Hermosa I, las autoridades llamaron a la población a poner en práctica el principio de autoevacuación y evitar permanecer en zonas donde se han detectado condiciones de riesgo.

Monitoreo y recomendaciones

El comunicado menciona que el Sistema CONRED, conformado por diversas instituciones estatales, mantiene de manera constante acciones de monitoreo en las áreas vulnerables, además de la coordinación interinstitucional y la difusión de información preventiva destinada a la población.

Durante la temporada de lluvias, el Sistema CONRED refuerza los operativos de vigilancia y monitoreo en las áreas más vulnerables. El objetivo es identificar posibles situaciones de peligro y activar los protocolos de emergencia cuando sea necesario. Las acciones preventivas incluyen la difusión de alertas, la coordinación con los gobiernos locales y el despliegue de equipos para la atención de emergencias.

La entidad pone nombre a los puntos críticos y explica por qué preocupa su ocupación. Habla de pendientes, cercanía a cuerpos de agua y un riesgo constante. La recomendación clave busca anticiparse a una emergencia (Foto cortesía CONRED)
La entidad pone nombre a los puntos críticos y explica por qué preocupa su ocupación. Habla de pendientes, cercanía a cuerpos de agua y un riesgo constante. La recomendación clave busca anticiparse a una emergencia (Foto cortesía CONRED)

La institución enfatizó la necesidad de cumplir de forma estricta con las recomendaciones y medidas sugeridas. También reiteró que la reducción del riesgo de desastres es una tarea compartida y que el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por las autoridades competentes contribuye a salvaguardar vidas y minimizar los daños en el patrimonio de las familias guatemaltecas.

El comunicado concluye con el mensaje: “La prevención es tarea de todos”, y señala que la colaboración entre instituciones y ciudadanía es fundamental para enfrentar de forma efectiva las amenazas derivadas de fenómenos naturales o condiciones del entorno.

La institución invitó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a actuar con responsabilidad, teniendo en cuenta que la seguridad personal y colectiva depende de decisiones oportunas y del respeto a las advertencias técnicas.

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