“Estoy convencido de que el arbitraje fue para Boca. El gol no debería ser válido, porque hay un foul claro de Zárate contra Paulo Díaz. El que lo quiere ver lo ve, porque hay un agarrón”, continuó el conductor radial; y sorprendió: “El VAR ha venido para solucionar, pero voy a contar una intimidad: si alguna vez se cobró penal en un River Flamengo por un agarrón a Pratto, ayer el gol de Hurtado debió ser anulado por la falta de Zárate. En la transmisión me preguntaba por qué no había repeticiones. Cuando hoy analizamos lo que pasó, vemos que ayer no enfocaban al árbitro cuando hablaba con el VAR. Y la verdad es que necesitamos saber qué es lo que estaba pasando”.