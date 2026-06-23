Cuti Romero reveló la charla que tuvo con los médicos de la selección argentina tras salir en el triunfo ante Austria en el Mundial

El defensor habló tras la victoria y dejó en claro que se deberá tomar unos días para recuperarse.

(Desde Estados Unidos) La selección argentina coronó una gran tarde en Dallas. Superó 2-0 a Austria para asegurar la clasificación a los 16avos de final del Mundial y lo hizo con dos goles de Lionel Messi, que se convirtió en el máximo anotador en la historia de las Copas del Mundo. Más allá de la alegría del triunfo para el equipo de Lionel Scaloni, y de que su capitán lleva cinco tantos en el comienzo de la competencia, la nota negativa de la jornada fue que Cuti Romero tuvo que ser reemplazado en el segundo tiempo por una molestia física.

El ex defensor de Belgrano de Córdoba salió a los 55 minutos por un dolor en la rodilla derecha que reavivó la preocupación por la misma zona en la que había sufrido una lesión tres meses antes del Mundial. El entrenador decidió que Nicolás Otamendi ingresara en un momento sensible, ya que en ese momento el duelo todavía estaba 1-0 y los europeos buscaban el empate.

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La sustitución se produjo después de una acción a los 46 minutos cuando Romero disputó una pelota con Marcel Sabitzer, delantero del Borussia Dortmund. Tras ese choque, el N° 13 de Argentina acusó dolor, pidió seguir en el campo, pero el cuerpo médico resolvió retirarlo y, poco después, se lo vio con hielo en la zona desde el banco de suplentes.

Una vez que terminó el encuentro, Romero habló en zona mixta con la prensa y reveló qué les dijo a los médicos tras la molestia que sufrió. “Ya lo había hablado con el médico, pero nada, un par de días ya voy a estar para ayudar al grupo y para nada”, mencionó Cuti en una rueda de periodista en la que participó Infobae. “La rodilla de nuevo. Es el colateral medio que me molesta bastante, pero nada, voy a jugar”, agregó el todavía futbolista del Tottenham de la Premier League.

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Hay que recordar el antecedente inmediato del zaguero: Romero había padecido un esguince de grado dos en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha apenas tres meses antes del inicio de la competencia. A pesar de esa recuperación exigente, Scaloni lo había sostenido como titular en el debut ante Argelia y también en el encuentro disputado este mediodía en el imponente Dallas Stadium.

El que también habló sobre el reemplazo de uno de los baluartes defensivos de la Selección fue el DT. “No sabemos el alcance de su tema. Es algo que venía teniendo. Esperemos que no sea nada. Siempre es mejor tener a todos. Mañana o pasado le harán un estudio”, dijo el entrenador oriundo de Pujato sobre la molestia de Cuti. Luego de las palabras del jugador y de Scaloni habría que descartar al marcador central del duelo que definirá la fase de grupos ante el combinado de Medio Oriente.

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El defensor del Manchester United fue uno de los puntos altos del equipo de Scaloni y dio su mirada tras el duelo en Dallas.

El nivel de los defensores fue sobresaliente. Y el técnico campeón del mundo lo destacó en diálogo con los medios en conferencia. “Licha (Martínez) siempre ha sido importante. Aun cuando no era titular y jugaban Cuti y Otamendi, siempre ha estado presente. Ellos tres son los que arman la retaguardia y nos dan mucha seguridad. Nos pone contentos que esté bien. Lo mismo con el ingreso de Ota, que nos da esa tranquilidad y agresividad para que el equipo pueda salir a buscar arriba”, explicó Scaloni.

Por su parte, el propio jugador del Manchester United también resaltó la tarea del equipo en el segundo partido de la Copa del Mundo. “Me siento bien. He trabajado mucho para estar en este momento, para sentirme así de lo físico. Sin duda que fueron momentos muy duros con lo de la lesión pero bueno, ahí es cuando uno tiene que demostrar su verdadera personalidad, ¿no? Y luchar, luchar hasta el final y que al final los resultados se den”, analizó el ex jugador del Ajax junto a los medios entre los que se encontraba Infobae.

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Y concluyó: “Vamos partido a partido. Acá nos alimentamos de todo, ¿no? Y siempre tratamos de estar bien positivos, bien arriba y siempre tratamos de ayudar y dar lo mejor de nosotros”.