Detención provisional para dos adolescentes por tentativa de homicidio dentro de un plantel educativo en Panamá

Una tijera con mango negro reposa sobre las páginas de un cuaderno escolar, imponiendo la violencia sobre el estudio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La violencia que se vive en Panamá se ha trasladado también a las escuelas, con riñas cada vez más peligrosas entre los estudiantes, así como la venta de drogas en las cercanías de algunos centros educativos.

Tan solo este lunes a dos adolescentes de 16 y 15 años de edad se les decretó la medida cautelar de detención provisional, por el delito de tentativa de homicidio y a uno de ellos también se le imputó por robo agravado.

La Procuraduría General de la Nación a través de su Fiscalía Superior de Adolescentes de Colón y Guna Yala informó que logró vincular a ambos adolescentes a hechos ocurridos dentro de un centro educativo ubicado en la provincia de Colón.

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En las audiencias, la Fiscalía Superior de Adolescentes de Colón y Guna Yala solicitó al Juzgado Penal de Adolescentes la legalización de las aprehensiones y formulación de imputaciones contra los dos menores de edad, peticiones que fueron admitidas.

Al detallar los casos se tiene que el primer hecho se registró el pasado 16 de junio dentro de un centro educativo en la ciudad atlántica de la provincia de Colón, cuando un adolescente de 16 años de edad atacó con un arma blanca a su víctima de 15 años, causándole herida en el cuello.

la ministra de Educación, Lucy Molinar, sostiene que con poner escáner en las escuelas no se resuelve el problema de violencia. (Meduca)

El segundo suceso ocurrió el 19 de junio, cuando el imputado de 15 años de edad atacó con un arma blanca a otro estudiante, de igual cantidad de años.

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En ambos casos se otorgó a la Fiscalía de Adolescentes tres meses de investigación.

Ante esta situación cada vez más creciente, la ministra de Educación, Lucy Molinar, dijo el mes pasado que poner escaner en las entradas de los centros escolares para evitar la entrada de artículos prohibidos es una medida que podría evaluarse, aunque el problema de fondo requiere un cambio cultural y de conciencia social.

“Podemos poner escáner, pero ¿con eso resolvemos el problema de violencia? No, hasta que no haya conciencia del valor de lo que en realidad es la dignidad del ser humano. Lo que tenemos que trabajar es el cambio de cultura, y ahí están puestos nuestros esfuerzos”, dijo la funcionaria a los medios de comunicación.

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Curiosamente uno de los ataques, cuando un estudiante agredió a otro con una tijera, hiriéndolo en la espalda y en el cuello, se dio precisamente cuando Molinar se encontraba en uno de los planteles educativos.

Un letrero en una escuela de Panamá promueve la no violencia estudiantil para fomentar un ambiente seguro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La directora regional del Ministerio de Educación en la provincia de Colón, Rosa Martínez, manifestó al diario Critica que muchos de los detonantes que se dan en los centros educativos inician desde las casas y los barrios, y luego se desbordan en los planteles.

Indicó que ante las situaciones de violencia que se están presentando en las escuelas se reforzarán los programas dirigidos a los estudiantes para que pongan en práctica sus valores, y reiteró el llamado a los padres de familia para que estén más atentos con sus hijos en casa.

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La violencia dentro y fuera de los centros escolares parece no dar tregua, y en mayo de este año, Emir Elías Escobar, de 16 años y estudiante del Instituto de Estudios Tecnológicos de Colón, en la provincia del mismo nombre, fue asesinado por un pistolero mientras se encontraba en las afueras del plantel educativo, sentado en una banca, esperando a que la escuela abriera las puertas para iniciar su jornada educativa.