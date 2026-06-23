El romántico festejo de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul tras la clasificación argentina en el Mundial

Rodrigo de Paul compartió en Instagram una foto con Tini Stoessel tras el partido y escribió: “Con vos es más lindo”

La Selección Argentina venció 2-0 a Austria en el estadio de Dallas y selló su clasificación a los 16avos de final del Mundial FIFA 2026. Apenas terminó el partido, mientras los jugadores se reencontraban con sus familias en el vestuario y los pasillos del estadio, Rodrigo de Paul eligió compartir con sus seguidores un momento que no tenía nada de táctico ni de estadístico: una foto junto a Tini Stoessel, su novia, con un mensaje que se viralizó en minutos. “Con vos es más lindo”, escribió el mediocampista junto a un emoji de corazón.

En la imagen, publicada en sus historias de Instagram, se los ve muy cerca, con los ojos cerrados. Él le da un beso en la mejilla y ella lo acaricia con ternura. La foto fue tomada después del partido: en la muñeca de Tini se distingue una pulsera con la fecha del día, detalle que confirmó que el reencuentro fue inmediato al pitazo final. La postal no tardó en recorrer las redes sociales y acumular miles de comentarios de los fanáticos de la pareja.

PUBLICIDAD

Tini Stoessel respondió a la publicación de Rodrigo de Paul con un mensaje en Instagram: “Te amo. Estoy tan orgullosa de vos”

Horas después, Stoessel respondió con sus propias palabras. La cantante compartió la imagen en sus historias de Instagram y le dedicó un mensaje directo: “Te amo. Estoy tan orgullosa de vos”, escribió junto a un emoji de corazón y una bandera argentina. Sin rodeos, sin poses. Una declaración que sus seguidores celebraron con la misma intensidad que los goles de la Scaloneta.

No era la primera vez en este Mundial que Tini le expresaba su amor públicamente a De Paul. Tras el debut de Argentina ante Argelia, que terminó 3-0, el futbolista había publicado en su perfil: “Primer paso, vamos Selección”. En ese posteo, la cantante dejó un comentario breve y contundente: “TE AMO”, en mayúsculas. El mensaje cosechó casi 20 mil “me gusta” y más de 400 respuestas de usuarios que los felicitaron.

PUBLICIDAD

La presencia de Tini Stoessel en Estados Unidos acompañó a la Selección Argentina en los dos partidos de la fase de grupos

La presencia de Stoessel en Estados Unidos es un dato que los hinchas argentinos ya incorporaron a su propio ritual mundialista. Tal como ocurrió en Qatar 2022, la artista viajó para acompañar a su pareja durante la competencia y estuvo en la tribuna en los dos partidos que disputó Argentina en la fase de grupos, ambos con resultado favorable. La coincidencia no pasó inadvertida: en las redes sociales volvió a circular con fuerza el apodo que los fanáticos le pusieron hace cuatro años: “Amuletini”.

El origen de ese apodo tiene su propia historia. En Qatar, Tini vivió uno de los momentos más difíciles de su exposición pública cuando, tras la derrota de Argentina ante Arabia Saudita en el debut, miles de usuarios la señalaron como responsable del resultado y la trataron de “mufa”. Lo que siguió fue una reivindicación colectiva: la Selección ganó todos los partidos posteriores con ella en la tribuna y se consagró campeona del mundo. El mote se convirtió en un símbolo de buena fortuna que ahora, en el Mundial 2026, volvió a activarse.

PUBLICIDAD

La reconciliación de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul ocurrió meses atrás y desde entonces la pareja sumó más apariciones públicas

De Paul, por su parte, tuvo una actuación que el público argentino presente en Dallas reconoció con ovaciones. El mediocampista fue titular en el esquema de Lionel Scaloni y completó otro partido sólido. Tras el encuentro, además de la foto con Tini, publicó un segundo posteo en su perfil con imágenes propias del partido: “Qué privilegio ser parte. ¡Vamos Argentina!”, escribió. En la primera foto aparece junto a Lionel Messi, su gran amigo dentro y fuera de la cancha.

La historia de amor entre Rodrigo y Tini atravesó etapas de exposición, rumores y un impasse que los mantuvo separados por un tiempo. La reconciliación llegó meses atrás y desde entonces la pareja fue ganando visibilidad de manera gradual, con apariciones públicas cada vez más frecuentes.

PUBLICIDAD