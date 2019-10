El ex mediocampista central de Boca devenido panelista ya había expresado sus diferencias con el Muñeco en la previa de la revancha, cuando el DT hizo alusión a la Superfinal de Madrid como “el partido de su vida” y recordando que ya lo había ganado. En ese contexto, lo cruzó: “Está bueno que tenga confianza, pero algún día se corta esto, eh. Todo tiene un fin, se puede cortar y hay que estar también preparado para eso. Nada más. No sé si no está preparado, pero cuesta, eh. Cuando te toca perder cuesta... Cuesta”.