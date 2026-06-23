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El sorprendente mensaje de un histórico de Chile tras una nueva función de Argentina en el Mundial: “Admiración y envidia sana”

Se trata de un emblema de La Roja bicampeona de la Copa América sobre la Albiceleste, que se rindió ante el equipo a cargo de Lionel Scaloni

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Marcelo Díaz integró los seleccionados chilenos que fueron campeones de la Copa América en 2015 y 2016 y que vencieron en sendas finales a Argentina (Getty Images)
Marcelo Díaz integró los seleccionados chilenos que fueron campeones de la Copa América en 2015 y 2016 y que vencieron en sendas finales a Argentina (Getty Images)

El rendimiento de los futbolistas de Argentina en el triunfo 2-0 ante Austria promovió admiración en diversas latitudes. Este caso proviene de un emblema de Chile, Marcelo Díaz, quien integró los seleccionados que vencieron a la Albiceleste en las Copa América de 2015 y 2016.

El ex jugador de Racing se rindió ante el elenco dirigido por Lionel Scaloni. Pero más allá del nivel de juego y del resultado, el Chelo destacó la actitud de los jugadores argentinos que, pese a haber ganado todo con el equipo nacional, siguen con el mismo hambre de gloria del minuto cero.

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“Juegan como un verdadero equipo en su selección, juegan individualmente en los mejores equipos del mundo”, comenzó el ex volante de 39 años en una historia publicada en su cuenta de Instagram. También subrayó la presencia de Lionel Messi: “Tienen al mejor jugador del mundo en sus filas”.

El chileno hizo hincapié en la actitud que tienen el crack rosarino y sus compañeros: “Ganaron la Finalissima, son campeones del mundo, son todos millonarios y se tiran de cabeza en todo momento como si les faltara gloria deportiva”.

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Elogio del Chelo Díaz a la selección argentina
El posteo del Chelo Díaz (IG @chelodiaz_21)

El ex mediocampista, que se consagró campeón a nivel clubes con la Universidad de Chile bajo las órdenes de Jorge Sampaoli, resaltó que los futbolistas de Argentina son todos dignos de admirar y son un lindo ejemplo para el deporte en general”. Y concluyó un emotivo mensaje: “Viva el fútbol carajo. Admiración total y envidia sana”, publicó junto a la bandera argentina.

Tras haber jugado en Argentina entre 2018 y 2020, el Chelo se ganó el respeto de los hinchas, en especial de Racing. Aunque su publicación fue de 2023, optó por repostearlo tras la victoria ante Austria y recibió el reconocimiento del público argentino.

Díaz integró la selección trasandina que tuvo a la llamada “Generación Dorada” con Alexis Sánchez y Arturo Vidal como máximos exponentes y que consiguieron los títulos continentales en 2015 y 2016. En sendas finales vencieron a la Argentina de Messi y compañía por penales luego de igualar sin goles en los dos partidos, uno por el definitorio en la edición disputada en su país y el otro en la edición llevada a cabo en los Estados Unidos que tuvo el nombre especial de Centenario por cumplirse un siglo del primer torneo.

Chile se ausentó por tercera vez a la cita mundialista y su última participación fue en Brasil 2014, en un plantel que también integró el Chelo y que luego de vencer a España (entonces vigente campeón) en la fase de grupos, fue un duro rival del local en los octavos de final en un encuentro que se definió por penales.

Este lunes, Argentina logró un triunfo que le permitió la clasificación para los 16avos de final de la Copa del Mundo y lo dejó en la cima en soledad del Grupo J. Los tantos fueron convertidos por Lionel Messi que llegó a un total de 18 y se convirtió en el máximo goleador histórico de los Mundiales, además de batir otras marcas como cuatro que fueron homologadas por el Récord Guinness.

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