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El escándalo de la China Suárez con una mujer que se acercó a Mauro Icardi: “La agarró de los pelos”

Carolina Molinari en LAM lanzó una polémica versión que la actriz habría tenido con una joven en el sector VIP de un boliche

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La China Suárez y Mauro Icardi quedaron en el centro de la polémica por un altercado en el boliche Tequila de Costanera Norte (Video: LAM, América TV)

La China Suárez y Mauro Icardi volvieron a ser el centro de la escena. La pareja, que atraviesa uno de los momentos más observados de su relación por la disputa de tenencia de las hijas del futbolista con Wanda Nara, protagonizó un nuevo episodio que no tardó en llegar a los medios: un altercado en un boliche de Costanera Norte que involucra celos, una joven rubia y, según la versión que circuló, un tirón de pelos.

Todo ocurrió el jueves de la semana pasada. Esa noche, Icardi y la China dejaron a las hijas del futbolista al cuidado de alguien y salieron juntos. Primero fueron a cenar a un conocido restaurante de la costanera y luego se trasladaron a un boliche, donde ingresaron directamente al sector VIP. Lo que sucedió adentro fue lo que desató el escándalo.

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Fue la panelista Carolina Molinari, en el programa LAM que conduce Ángel de Brito por América TV, quien reveló el episodio. La panelista contó que una joven rubia, de alrededor de veinte años y habitué del lugar, se acercó a Icardi en el VIP. El futbolista, según la versión de la testigo presencial que le acercó la información, respondió con buena predisposición. “Mauro fue buena onda y le dio cabida”, precisó la “angelita”.

Un hombre y una mujer abrazados en un local nocturno, la mujer con una gorra y un chupetín, el hombre con un vaso. Pared roja de fondo
La salida de la China Suárez y Mauro Icardi comenzó en el restaurante Gardiner y siguió en el sector VIP de Tequila

Esa actitud fue la que, al parecer, desató la reacción de la China. “Para qué, la China la agarró de atrás así de los pelos y la corrió”, describió Molinari ante la atención de todo el panel. La escena, según el relato, fue lo suficientemente intensa como para que la seguridad del local evaluara intervenir y sacar a la joven del VIP. Sin embargo, como la chica era una clienta frecuente del boliche, finalmente no la echaron y se quedó en el lugar.

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La panelista fue enfática al transmitir la lectura de su fuente sobre el origen del conflicto: “Mi amiga que estaba ahí presente me dijo: ‘Ella le tiró de los pelos, pero la chica no fue buscona. Lo que pasó es que él le dio cabida’”. Una distinción que el panel no pasó por alto y que abrió el debate sobre quién tenía más responsabilidad en lo ocurrido.

De Brito, fiel a su estilo, no dudó en tomar partido. “Te banco, China, en esta”, lanzó el conductor, y enseguida apuntó la contradicción: “¿Por qué no se enojó con él?”. La pregunta quedó flotando en el estudio sin una respuesta concreta, aunque Denise Dumas intentó una lectura: “Si se acerca una chica a hablar y tu marido le corta el rostro...”, dijo, dejando la frase a medias, dando a entender que si el jugador del Galatasaray hubiera mostrado otra actitud, la historia hubiese sido diferente.

Un hombre y una mujer sentados en un sofá de cuero rojo; el hombre abraza a la mujer, quien sostiene un objeto rosado
El episodio ocurrió mientras Mauro Icardi permanece en Buenos Aires por el régimen de visitas de sus hijas con Wanda Nara

El episodio se da en un contexto de alta exposición para la pareja. La estadía de Icardi en Buenos Aires está directamente ligada al régimen de visitas de sus hijas con Wanda Nara, lo que convierte cada movimiento del futbolista y de la actriz en objeto de seguimiento mediático. Cada salida, cada aparición pública y cada detalle de su convivencia cotidiana se amplifica en ese marco.

Esa misma noche, en el boliche, la decoración de terciopelo borravino y paredes empapeladas en rojo intenso se convirtieron en el fondo perfecto para una noche que quedó registrada en detalle. Las imágenes publicadas cuentan la historia por sí solas. En una de las fotos, la China aparece sentada sobre las rodillas de Icardi, los dos vestidos de negro, ella con una gorra con el número 9 —el número del delantero— y botas altas de cuero. Él la abraza con un vaso en la mano mientras ella ríe a carcajadas, con la cabeza echada hacia atrás.

En otra toma, la pareja se besa en el sillón del reservado. Ella tiene las piernas cruzadas sobre las de él, los cuerpos entrelazados, los vasos todavía en la mano. La pared de papel pintado en rojo y el tapizado de cuero oscuro enmarcan un momento que la pareja claramente no intentó ocultar.

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